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Spor

UEFA'dan Aragones'e jest !..

19 Eylül 2008 03:00



UEFA'nın Avrupa'daki 52 milli takım teknik direktörü ile gelecek pazartesi günü Viyana'da yapacağı toplantıya milli takım hocası olmamasına karşın Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luis Aragones'in de davet edildiği belirtildi.

Toplantının sadece milli takım teknik direktörleriyle yapılacak olmasına karşın UEFA Başkanı Michael Platini'nin son Avrupa şampiyonu olan İspanya'nın o dönemdeki teknik direktörü Aragones'i de toplantıda görmek istediği iddia edildi. İspanyol basınında verilen bilgilerde, Aragones'in Pazartesi Viyana'daki randevuya gideceğini onayladığı bildirildi.

Aragones ile milli takımın yeni teknik direktörü Vicente Del Bosque'nin Viyana'da karşılaşacaklarını yazan İspanyol basını, Aragones'in İspanya'dan ayrılmasından sonra ilk defa Del Bosque'yi göreceğini vurguladı.

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