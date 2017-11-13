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Spor

UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

Ulusoy, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görevlendirildi

13 Kasım 2017 18:06

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy'u, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Alper Ulusoy'un, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. Grup'ta yarın oynanacak Estonya-İzlanda maçını yöneteceği belirtildi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabakada Ulusoy'un yardımcılıklarını, Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel'in yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler olacağı aktarıldı.

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