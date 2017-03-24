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Spor

UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza

Aboubakar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelelerinde takımını yalnız bırakacak

24 Mart 2017 19:26

Beşiktaş-Olympiakos maçının ilk yarısında Yunan ekibinin savunmacısı Panagiotis Retsos'a kafa attığı için direkt kırmızı kart gören Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelelerinde takımını yalnız bırakacak.

UEFA  Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Vodafone Arena'da oynanan mücadelede rakibine yağpmış olduğu hareket sonrasında kırmızı kart gören Vincent Aboubakar'ın cezası belli oldu.

UEFA Disiplin Komitesi, Kamerunlu forvete 3 maç ceza verdi. UEFA, disiplin yönetmeliğinin 15. maddesi e bendini esas alarak Aboubakar'a 3 maç ceza verdi. Kurala göre rakibine fiziksel saldırıda bulunan oyuncu 3 maç ile cezalandırılıyor. Aboubakar, Beşiktaş'ın O. Lyon ile oynayacağı iki maçta ve Siyah-Beyazlılar'ın turu geçmesi halinde yarı finalde oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.

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