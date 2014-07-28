UEFA'dan 4 Türk hakemine görev

FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Bülent Yıldırım ve Fırat Aydınus ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak eleme maçlarını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Halis Özkahya, UEFA tarafından yarın UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda oynanacak Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımı ile İsveç temsilcisi Malmö arasındaki karşılaşmada görevlendirdi.

Prag'ın Letna Stadı'nda TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Ali Palabıyık görev alacak.

Aktobe-Steaua Bükreş maçına Halis Özkahya

UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'i, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Kazakistan takımı Aktobe ile Romanya'nın Steaua Bükreş ekibi arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirdi.

Aktobe'nin Tsentralniy Stadı'nda 30 Temmuz Çarşamba günü TSİ 14.00'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Orkun Aktaş olacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Süleyman Abay üstlenecek.



Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırım UEFA Avrupa Ligi'nde görevli

Türk hakemler Bülent Yıldırım ile Fırat Aydınus ise 31 Temmuz Perşembe günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu müsabakalarında görev alacak.

Yıldırım, Macaristan temsilcisi Diosgyör ve Rus ekibi Krasnodar'un karşılaşacağı maçı yönetecek. Debrecen Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa İlker Coşkun olacak.

Fırat Aydınus da Belçika'nın Zulte Waregem ile Belarus'un Shakhtyor Soligorsk takımlarının karşılaşacağı maçı yönetecek. Waregem'deki Regenboogs Stadı'nda TSİ 21.00'de start alacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Tolga Özkalfa üstlendi.