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Spor

UEFA'dan 4 kulübe acil çağrı

UEFA, Sion’un spor ve hukuk mahkemelerinde yarattığı karmaşık durumları düzeltmek için I grubunda...

18 Ekim 2011 03:00

T24 - UEFA, Sion’un spor ve hukuk mahkemelerinde yarattığı karmaşık durumları düzeltmek için I grubunda yer alan dört takımın temsilcilerini Cuma günü toplantı yapmak üzere Nyon’a davet etti. 

UEFA'dan 4 kulübe acil çağrıArda Turan'ın da formasını giydiği Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Athletico Madrid'in sözcüsü yaptığı açıklamada, "Temsilcilerimiz, I grubunda yer alan rakiplerimiz Udinese, Rennes ve Celtic ile birlikte davanın açıklamasını dinleyecekler" dedi. Bilindiği gibi Sion Avrupa Ligi'nden men edilince yerine Celtic kupaya dahil olmuştu.

UEFA Başkanı Michel Platini ve genel sekreter Gianni Infantino’nun yarın Martigny bölgesel mahkemesine Sion’u neden Avrupa Ligi'nden men ettiklerine dair açıklama yapmaları bekleniyor.

Platini’nin UEFA Spor Tahkim Mahkemesi önünde hiçbir mahkemenin üstün olmadığını ve alınan kararı bozmayacaklarını söylemesi beklenirken, CAS’ın Sion’un yanında yer alan bir karar alması halinde bir dizi ihtimalleri kullanacakları belirtildi.

Bu ihtimaller arasında, şimdiye kadar alınan tüm sonuçların iptal edilip 24 Kasım ve 22 Aralık tarihleri arasında 5 takımlı yeni bir grup kurması birinci sırada yer alıyor.



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