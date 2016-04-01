UEFA'dan 3 kulübe men cezası

UEFA, Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadıkları gerekçesiyle Ukrayna temsilcisi Dnipro, Azerbeycan temsilcisi İnter Bakü ve Rumen takımı Targu Mureş'e UEFA organizasyonlarından 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadıkları gerekçesiyle üç kulübün cezası, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesi durumunda işleyecek. Bu üç sezonda Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanılamazsa ceza otomatik olarak düşecek.

UEFA mart ayında da Galatasaray'a finansal kriterlere uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası vermişti.