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Spor

UEFA'dan 3 efsaneye ödül İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2011 18:43

-UEFA'dan 3 efsaneye ödül İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Ülkesinin A Milli Futbol Takımı formasını 100'ün üzerinde giyen oyuncuları ödüllendirme uygulamasına başlayan UEFA, A Milli Takım'ın 7 Ekim Cuma günü Almanya ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası eleme maçında, bunu başaran 3 Türk oyuncu Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz ve Hakan Şükür'ü ödüllendirecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkesinin A Milli Takım formasını 100'ün üzerinde giyen oyuncuları ödüllendirme uygulamasına başlayan UEFA'nın, cuma günü milli takımın Almanya ile yapacağı maçta 3 futbol efsanesine ödül vereceği bildirildi. Yapılan açıklamada, 119 kez ay yıldızlı formayı giyerek rekoru elinde bulunduran Rüştü Reçber, 112 kez milli formayı giyme başarısı gösteren Hakan Şükür ve 102 kez milli olan Bülent Korkmaz'ın Türk Telekom Arena'daki maç öncesinde ödüllerini alacakları kaydedildi.

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