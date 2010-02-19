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UEFA'da toplu sonuçlar

Futbolda, UEFA Avrupa Ligi'ne dün akşam oynanan 3. tur ilk maçlarıyla devam edildi.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Futbolda, UEFA Avrupa Ligi'ne dün akşam (19 Şubat 2010) oynanan 3. tur ilk maçlarıyla devam edildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. turuna bu akşam oynanan 15 maçla devam edilirken Türk takımlarından Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımına deplasmanda 2-1'lik skorla boyun eğdi. Galatasaray ise deplasmanda İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak önemli bir avantaj elde etti.

32 takımın mücadele ettiği 3. turda, Salı akşamı Everton ile Sporting Lizbon karşılaşmış, maçı evsahibi Everton 2-1 kazanmıştı.

3. tur rövanş mücadeleleri 23-25 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Akşam oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Rubin Kazan (Rusya)-Hapoel Tel-Aviv (İsrail).........: 3-0
Ajax (Hollanda)-Juventus (İtalya)....................: 1-2
Club Brugges (Belçika)-FC Valencia (İspanya).........: 1-0
Villareal (İspanya)-Wolfsburg (Almanya)..............: 2-2
Standard Liege (Belçika)-Salzburg (Avusturya)........: 3-2
FC Twente (Hollanda)-Werder Bremen (Almanya).........: 1-0
Lille (Fransa)-FENERBAHÇE (TÜRKİYE)..................: 2-1
Athletico Bilbao (İspanya)-Anderlecht (Belçika)......: 1-1
FC Kopenhag (Danimarka)-Olympique Marsilya (Fransa)..: 1-3
Panathinaikos (Yunanistan)-AS Roma (İtalya)..........: 3-2
Atletico Madrid (İspanya)-GALATASARAY (TÜRKİYE)......: 1-1
Fulham (İngiletere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna).......: 2-1
Liverpool (İngiltere)-Unirea Urziceni (Romanya)......: 1-0
Hamburg (Almanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)...........: 1-0
Hertha Berlin (Almanya)-SL Benfica (Portekiz)........: 1-1

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