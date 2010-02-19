UEFA'da toplu sonuçlar

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. turuna bu akşam oynanan 15 maçla devam edilirken Türk takımlarından Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımına deplasmanda 2-1'lik skorla boyun eğdi. Galatasaray ise deplasmanda İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak önemli bir avantaj elde etti.32 takımın mücadele ettiği 3. turda, Salı akşamı Everton ile Sporting Lizbon karşılaşmış, maçı evsahibi Everton 2-1 kazanmıştı.3. tur rövanş mücadeleleri 23-25 Şubat tarihlerinde yapılacak.Akşam oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:Ajax (Hollanda)-Juventus (İtalya)....................: 1-2Villareal (İspanya)-Wolfsburg (Almanya)..............: 2-2FC Twente (Hollanda)-Werder Bremen (Almanya).........: 1-0Athletico Bilbao (İspanya)-Anderlecht (Belçika)......: 1-1Panathinaikos (Yunanistan)-AS Roma (İtalya)..........: 3-2Fulham (İngiletere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna).......: 2-1Hamburg (Almanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)...........: 1-0