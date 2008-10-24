UEFA'da toplu sonuçlar

UEFA Kupası'nda 2008-09 sezonu grup maçları başladı. B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray sahasında Olympiakos'y Kewell'ın attığı golle 1-0 yenerken gruptaki diğer karşılaşmada Hertha Berlin ile Benfica 1-1 berabere kaldı.Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Atletico Madrid'e elenerek UEFA Kupası'na geçen Alman ekibi Schalke de gruplara iyi bir giriş yaptı.Schalke sahasında konuk ettiği Paris Saint Germain'i 3-1'le geçerken, goller Mabila (kk), Kuranyi ve Halil Altıntop'tan geldi. PSG'nin tek golünü ise son dakikada Chantôme kaydetti.Kupanın favori ekiplerinden AC Milan, Heerenveen deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü. Milan'ın gollerini Jong-a-Pin (kk), Gattuso ve Inzaghi atarken, ev sahibi Heerenveen'in tek golünü penaltıdan Pranjic kaydetti.