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Spor

UEFA'da toplu sonuçlar

UEFA Kupası'nda 2008-09 sezonu grup maçları başladı. İlk maçlarda alınan sonuçlar...

24 Ekim 2008 03:00


UEFA Kupası gruplarında ilk hafta maçları geride kalırken, temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı Yunanistan'ın Olympiakos takımını 1-0 mağlup etti.

UEFA Kupası'nda 2008-09 sezonu grup maçları başladı. B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray sahasında Olympiakos'y Kewell'ın attığı golle 1-0 yenerken gruptaki diğer karşılaşmada Hertha Berlin ile Benfica 1-1 berabere kaldı.

HALİL ALTINTOP'TAN PSG'YE GOL

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Atletico Madrid'e elenerek UEFA Kupası'na geçen Alman ekibi Schalke de gruplara iyi bir giriş yaptı.

Schalke sahasında konuk ettiği Paris Saint Germain'i 3-1'le geçerken, goller Mabila (kk), Kuranyi ve Halil Altıntop'tan geldi. PSG'nin tek golünü ise son dakikada Chantôme kaydetti.

MİLAN ZORLANMADI

Kupanın favori ekiplerinden AC Milan, Heerenveen deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü. Milan'ın gollerini Jong-a-Pin (kk), Gattuso ve Inzaghi atarken, ev sahibi Heerenveen'in tek golünü penaltıdan Pranjic kaydetti. 


TOPLU SONUÇLAR

 

Maçlar

  
 A Schalke 3 - 1 PSG
 A Twente 1 - 0 Racing
 B Galatasaray 1 - 0 Olympiakos
 B Hertha 1 - 1 Benfica
 C Sevilla 2 - 0 Stuttgart
 C Partizan 1 - 2 Sampdoria
 D Udinese 2 - 0 Tottenham
 D Dinamo Zagreb 3 - 2 NEC
 E Heerenveen 1 - 3 Milan
 E Braga 3 - 0 Portsmouth
 F Zilina 1 - 2 Hamburg
 F Aston Villa 2 - 1 Ajax
 G Kopenhag 1 - 3 St Etienne
 G Rosenborg 0 - 0 Club Brugge
 H CSKA Moskva 3 - 0 Deportivo
 H Nancy 3 - 0 Feyenoord


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