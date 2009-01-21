UEFA'da statü değişikliği





Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezondan itibaren Avrupa Ligi ismini alacak olan UEFA Kupası'nın statüleriyle ilgili çeşitli değişikliklere gitti.





Yapılan değişiklikler, 2008/2009 sezonu karşılaşma takvimi ve 2009/10 sezonunda Türkiye'den Avrupa kupalarına katılım hakkında bilgiler şöyle;



Şampiyonlar Ligi



2009/10 sezonundan itibaren, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasına katılacak ülkelerin belirlenmesinde yeni bir yol izlenecek. Buna göre, 32 takımlı grup aşamasına, UEFA sıralamasında ilk 12 sırayı alan ülkelerden 22 takım direkt olarak katılma hakkına sahip olacak.



Kalan 10 takım ise ikili eleme sistemi sonunda grup aşamasına yükselecek. Bu 10 takımdan 5'i, sıralamada 13 ila 53'üncü olan ülkelerin şampiyonları arasında oynanacak 4 turlu mücadeleler sonunda belirlenecek. Diğer 5 takım ise sıralamada 1 ila 15'inci olan ülkelerin şampiyon olamayan takımları arasında yapılacak iki turlu eleme maçları sonunda belli olacak.



Grup maçları sonunda puan tablosunda ilk iki sırada yer alan takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, grubunu üçüncü sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final aşamasına katılacak.



Bir diğer değişiklik ise 2009/10 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi finalinin cumartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak olması. Gelecek üç sezonda, final karşılaşmaları 22 Mayıs 2010, 28 Mayıs 2011 ve 19 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılacak. UEFA'dan yapılan açıklamada, final maçının olduğu günlerde ulusal liglerde müsabaka konulamayacağı, bunun yerine Çarşamba günlerinin maç günü olarak kullanılması gerektiği vurgulandı.



UEFA Avrupa Ligi



2009/10 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adını alacak olan UEFA Kupası da yeni şekli ile 4 eleme turundan oluşacak. Elemelerin dördüncü turu play-off aşaması sayılacak ve yeni bir uygulama olarak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan elenen takımlar bu aşamadan itibaren Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.



48 takımdan oluşan grup aşamasına ise kupanın son şampiyonu ile Şampiyonlar Ligi'nin ikili play-off'undan elenen 10 takım direkt olarak katılma hakkına sahip olacak. 12 grupta 4 takımın mücadele edeceği bu etapta, gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan 8 takımla birleşerek çeyrek finale yükselecekler.



2009/10 sezonunda Türkiye'den Avrupa kupalarına katılım



2009/10 sezonunda, Turkcell Süper Lig şampiyonu olan temsilcimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkını elde ederken, lig ikincisi mücadeleye üçüncü ön eleme turundan itibaren dahil olacak. Fortis Türkiye Kupası'nı kazanan ekip Avrupa Ligi'ne play-off aşamasında katılacak, ligi üçüncü ve dördüncü olarak bitiren takımlar ise sırasıyla üçüncü ve ikinci ön eleme turundan itibaren müsabakalara dahil olacak.



