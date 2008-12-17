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Spor

UEFA'da son tango

UEFA Kupası gruplarında son maçlar oynanacak ve yoluna devam edecek 24 takım belli olacak.

17 Aralık 2008 02:00


UEFA Kupası gruplarında son maçlar oynanacak ve yoluna devam edecek 24 takım belli olacak.

A,B,C ve D Gruplarında maçlar 18 Aralık Perşembe, E,F,G ve H Gruplarında ise 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Gruplarda ilk 3 sırayı alacak takımlar ile şampiyonlar liginde gruplarında 3. olarak UEFA Kupası'na devam etme hakkı kazanan Shakhtar Donetsk, Bordeaux, Werder Bremen, Marsilya, Aalborg, Fiorentina, Dynamo Kiev ve Zenit'in katılımıyla 32 takım Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak finale kalabilmek için mücadele edecek.

B Grubunda lider durumda bulunan Galatasaray 4 maçını da oynadığı için son haftayı BAY geçecek. Bu grupta Olympiakos, Hertha Berlin'i; Benfica ise Metalist'i konuk edecek. Metalist deplasmanda Benfica'yı mağlup ederse temsilcimiz Galatasaray 2. sırada kalarak, şampiyonlar liginden gelen bir ekiple eşleşmek zorunda olacak. Galatasaray lider tamamlarsa UEFA gruplarında 3. olan takımlarla eşleşerek, zayıf bir takım ile mücadele etme avantajı sağlayacak.

TÜM MAÇLARIN 21.45'TE BAŞLAYACAĞI PROGRAM VE PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:

17 Aralık ÇARŞAMBA

E Portsmouth-Heerenveen

E Milan-Wolfsburg

F Hamburg-Aston Villa

F Ajax-Slavia Prag

G Club Brugge-Kopenhag

G St Etienne-Valencia

H Deportivo-Nancy

H Feyenoord-Lech

18 Aralık PERŞEMBE

A PSG-Twente

A Racing-Man. City

C Sampdoria-Sevilla

C Stuttgart-Standard

D NEC-Udinese

D Tottenham-Spartak Moskova

A GRUBU

Man. City 3 7

Twente 3 6

Schalke 4 4

Racing 3 2

PSG 3 2

B GRUBU

Galatasaray 4 9

Metalist 3 7

Olympiacos 3 3

Hertha 3 2

Benfica 3 1

C GRUBU

Standard 3 9

Sevilla 3 6

Stuttgart 3 4

Sampdoria 3 4

Partizan 4 0

D GRUBU

Udinese 3 9

Tottenham 3 6

NEC 3 3

Spartak Moskova 3 3

Dinamo Zagreb 4 3

E GRUBU

Wolfsburg 3 9

Milan 3 7

Braga 4 6

Portsmouth 3 1

Heerenveen 3 0

F GRUBU

Hamburg 3 6

Aston Villa 3 6

Ajax 3 6

Zilina 4 4

Slavia Prag 3 1

G GRUBU

St Etienne 3 7

Valencia 3 5

Club Brugge 3 3

Kopenhag 3 2

Rosenborg 4 2

H GRUBU

CSKA Moskova 4 12

Nancy 3 4

Deportivo 3 4

Lech 3 2

Feyenoord 3 0

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