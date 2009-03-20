UEFA'da son 8 eşleşti



UEFA Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Galatasaray'ı eleyen Hamburg, İngiltere'nin Manchester City takımıyla eşleşti.



Avrupa Kupaları'nda Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Kupası'nda da çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.



Bu sezon son kez UEFA Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda çeyrek final ve muhtemel yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura ile belirlendi.



Eşleşmeler şu şekilde oluştu;

Hamburg - Manchester City

Paris Saint Germain - Dinamo Kiev

Shakhtar Donetsk - Marsilya

Werder Bremen - Udinese



Öte yandan muhtemel yarı final eşleşmelerinde Hamburg - Manchester City galibi ile Werder Bremen - Udinese galibi, Paris Saint Germain - Dinamo Kiev galibi ile Shakhtar Donetsk - Marsilya galibi birbirlerine rakip olacaklar.



UEFA Kupası'nda çeyrek finalde ilk maçlar 9 Nisan, rövanşları 16 Nisan'da, yarı finalde ilk maçlar 30 Nisan, rövanşı 7 Mayıs'ta yapılacak.



Final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'da, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.



