UEFA'da rövanş programı

UEFA Kupası'nda 3. tur rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. UEFA Kupası'ndaki temsilcimiz Galatasaray, yarın Fransa'nın Bordeaux takımıyla karşılaşacak.
İlk maçta golsüz berabere kalan Sarı-kırmızılılar, 4. tur biletini Ali Sami Yen Stadı'nda arayacak. Saat 20.30'da başlayacak maçı İskoçyalı hakem Craig Thomson yönetecek.
Yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
19:00 Metalist Kharkiv - Sampdoria (1-0)
19:00 CSKA Moscow - Aston Villa (1-1)
19:15 Hamburg - NEC Nijmegen (3-0)
19:30 Twente - Marseille (1-0)
20:00 Wolfsburg - PSG (0-2)
20:30 Galatasaray - Bordeaux (0-0)
21:45 Udinese - Lech Poznan (2-2)
21:45 Stuttgart - Zenit Petersburg (1-2)
21:45 Ajax - Fiorentina (1-0)
21:45 Deportivo - AaB (0-3)
21:45 AC Milan - W. Bremen (1-1)
21:45 Manchester City - Kobenhavn (2-2)
21:45 St.Liege - Braga (0-3)
21:55 St. Etienne - Olympiakos (3-1)
22:00 Tottenham - Shakhtar Donetsk (0-2)