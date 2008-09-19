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UEFA'da misafirlerin gecesi

Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelelerinin başlamasının ardından 2 numaralı kupada da birinci maçlar tamamlandı. UEFA Kupası'nda 1. tur ilk maçları 16 Eylü

19 Eylül 2008 03:00


UEFA Kupası 1. turunda ilk maçlar tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş ve Galatasaray kazanırken, Kayserispor kaybetti. İlk maçların çoğunluğunda deplasman takımları evlerine büyük avantajla döndü.


Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelelerinin başlamasının ardından 2 numaralı kupada da birinci ilk maçları tamamlandı. UEFA Kupası'nda 1. tur ilk maçları 16 Eylül Salı günü 3 maçla başlarken, 18 Eylül Perşembe günü de 37 maç daha oynandı.

Oynanan karşılaşmaların 17'sini deplasman takımları kazanırken, 7 maç da beraberlikle sona erdi. Danimarka temsilcisi FC Kopenhag, Moskova deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken, İngiliz temsilcisi Aston Villa da Bulgaristan'da Litex Lovech ile karşılaştı. Rakibi karşısında geriye düşen Villa, Bulgar temsilcisinin 9 kişi kaldığı maçı 3-1 kazanmayı bildi.

Evine avantajlı dönen bir başka takım ise Stuttgart oldu. Bulgaristan'ın bir başka takımı Cherno More ile karşılaşan Alman temsilcisi, Mario Gomez'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Temsilcilerimizden Beşiktaş İstanbul'da Metalis Kharkiv'i 1-0, Galatasaray da deplasmanda Bellinzona'yı 4-3 yenerken, diğer temsilcimiz Kayserispor ise sahasında paris Saint Germain'e 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Gecenin en farklı skorlarına Borac'ı deplasmanda 4-1 yenen Ajax ile Kaunas'ı İtalya'da 5-0'la sürklase eden Sampdoria imza attı. Kupanın favorileri arasında gösterilen Milan, sahasında FC Zürih'i 3-1'le geçerken, Sevilla'da İspanya'da Salzburg'u 2-0 devirdi.

UEFA Kupası'nda 1. tur rövanş maçları 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde oynanacak ve gruplara yükselen 40 takım belli olacak. 


 16 EYLÜL SALI

 

  
  APOEL Nicosia 1 - 4 Schalke
 
  FC Nordsjaelland 0 - 2 Olympiakos
 
  Hertha Berlin 2 - 0 St. Patricks


18 EYLÜL PERŞEMBE

 

  
  FC Moskova 1 - 2 FC Kopenhag
 
  Litex Lovech 1 - 3 Aston Villa
 
  Cherno More 1 - 2 Stuttgart
 
  Hapoel Tel Aviv 1 - 2 Saint-Etienne
 
  Slaven Belupo 1 - 2 CSKA Moskova
 
  Ostrava 0 - 1 Spartak Moskova
 
  Brann Bergen 2 - 0 Deportivo La Coruna
 
  Feyenoord 0 - 1 Kalmar
 
  Hamburg 0 - 0 Unirea Urziceni
 
  Nancy 1 - 0 Motherwell
 
  Nicosia 1 - 2 Manchester City
 
  Portsmouth 2 - 0 Vitoria Guimaraes
 
  Wolfsburg 1 - 0 Rapid Bükreş
 
  Slavia Prag 0 - 0 FC Vaslui
 
  Austria Vienna 2 - 1 Lech Poznan
 
  Beşiktaş 1 - 0 Metalist Kharkiv
 
  Zilina 1 - 1 Levski Sofia
 
  NEC Nijmegen 1 - 0 Dinamo Bucuresti
 
  Poli Timisoara 1 - 2 Partizan Belgrade
 
  Bellinzona 3 - 4 Galatasaray
 
  Kayserispor 1 - 2 Paris S.G.
 
  Young Boys 2 - 2 Club Brugge
 
  Racing Santander 1 - 0 Honka
 
  AC Milan 3 - 1 Zurich
 
  Borussia Dortmund 0 - 2 Udinese
 
  Brondby 1 - 2 Rosenborg
 
  Dinamo Zagreb 0 - 0 Sparta Prag
 
  Sampdoria 5 - 0 Kaunas
 
  Sevilla 2 - 0 SV Salzburg
 
  Rennes 2 - 1 FC Twente
 
  Borac 1 - 4 Ajax
 
  Napoli 3 - 2 Benfica
 
  Everton 2 - 2 Standard Liege
 
  Tottenham 2 - 1 Wisla Krakow
 
  Braga 4 - 0 Petrzalka
 
  Maritimo 0 - 1 Valencia
 
  Vitoria Setubal 1 - 1 SC Heerenveen

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