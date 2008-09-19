UEFA'da misafirlerin gecesi

UEFA Kupası 1. turunda ilk maçlar tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş ve Galatasaray kazanırken, Kayserispor kaybetti. İlk maçların çoğunluğunda deplasman takımları evlerine büyük avantajla döndü.
Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelelerinin başlamasının ardından 2 numaralı kupada da birinci ilk maçları tamamlandı. UEFA Kupası'nda 1. tur ilk maçları 16 Eylül Salı günü 3 maçla başlarken, 18 Eylül Perşembe günü de 37 maç daha oynandı.
Oynanan karşılaşmaların 17'sini deplasman takımları kazanırken, 7 maç da beraberlikle sona erdi. Danimarka temsilcisi FC Kopenhag, Moskova deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken, İngiliz temsilcisi Aston Villa da Bulgaristan'da Litex Lovech ile karşılaştı. Rakibi karşısında geriye düşen Villa, Bulgar temsilcisinin 9 kişi kaldığı maçı 3-1 kazanmayı bildi.
Evine avantajlı dönen bir başka takım ise Stuttgart oldu. Bulgaristan'ın bir başka takımı Cherno More ile karşılaşan Alman temsilcisi, Mario Gomez'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Temsilcilerimizden Beşiktaş İstanbul'da Metalis Kharkiv'i 1-0, Galatasaray da deplasmanda Bellinzona'yı 4-3 yenerken, diğer temsilcimiz Kayserispor ise sahasında paris Saint Germain'e 2-1 yenilmekten kurtulamadı.
Gecenin en farklı skorlarına Borac'ı deplasmanda 4-1 yenen Ajax ile Kaunas'ı İtalya'da 5-0'la sürklase eden Sampdoria imza attı. Kupanın favorileri arasında gösterilen Milan, sahasında FC Zürih'i 3-1'le geçerken, Sevilla'da İspanya'da Salzburg'u 2-0 devirdi.
UEFA Kupası'nda 1. tur rövanş maçları 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde oynanacak ve gruplara yükselen 40 takım belli olacak.
| 16 EYLÜL SALI
|
|
|
|APOEL Nicosia
|1 - 4
|Schalke
|
|
|FC Nordsjaelland
|0 - 2
|Olympiakos
|
|
|Hertha Berlin
|2 - 0
|St. Patricks
|18 EYLÜL PERŞEMBE
|
|
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|FC Moskova
|1 - 2
|FC Kopenhag
|
|
|Litex Lovech
|1 - 3
|Aston Villa
|
|
|Cherno More
|1 - 2
|Stuttgart
|
|
|Hapoel Tel Aviv
|1 - 2
|Saint-Etienne
|
|
|Slaven Belupo
|1 - 2
|CSKA Moskova
|
|
|Ostrava
|0 - 1
|Spartak Moskova
|
|
|Brann Bergen
|2 - 0
|Deportivo La Coruna
|
|
|Feyenoord
|0 - 1
|Kalmar
|
|
|Hamburg
|0 - 0
|Unirea Urziceni
|
|
|Nancy
|1 - 0
|Motherwell
|
|
|Nicosia
|1 - 2
|Manchester City
|
|
|Portsmouth
|2 - 0
|Vitoria Guimaraes
|
|
|Wolfsburg
|1 - 0
|Rapid Bükreş
|
|
|Slavia Prag
|0 - 0
|FC Vaslui
|
|
|Austria Vienna
|2 - 1
|Lech Poznan
|
|
|Beşiktaş
|1 - 0
|Metalist Kharkiv
|
|
|Zilina
|1 - 1
|Levski Sofia
|
|
|NEC Nijmegen
|1 - 0
|Dinamo Bucuresti
|
|
|Poli Timisoara
|1 - 2
|Partizan Belgrade
|
|
|Bellinzona
|3 - 4
|Galatasaray
|
|
|Kayserispor
|1 - 2
|Paris S.G.
|
|
|Young Boys
|2 - 2
|Club Brugge
|
|
|Racing Santander
|1 - 0
|Honka
|
|
|AC Milan
|3 - 1
|Zurich
|
|
|Borussia Dortmund
|0 - 2
|Udinese
|
|
|Brondby
|1 - 2
|Rosenborg
|
|
|Dinamo Zagreb
|0 - 0
|Sparta Prag
|
|
|Sampdoria
|5 - 0
|Kaunas
|
|
|Sevilla
|2 - 0
|SV Salzburg
|
|
|Rennes
|2 - 1
|FC Twente
|
|
|Borac
|1 - 4
|Ajax
|
|
|Napoli
|3 - 2
|Benfica
|
|
|Everton
|2 - 2
|Standard Liege
|
|
|Tottenham
|2 - 1
|Wisla Krakow
|
|
|Braga
|4 - 0
|Petrzalka
|
|
|Maritimo
|0 - 1
|Valencia
|
|
|Vitoria Setubal
|1 - 1
|SC Heerenveen