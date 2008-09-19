UEFA'da misafirlerin gecesi

16 EYLÜL SALI APOEL Nicosia 1 - 4 Schalke FC Nordsjaelland 0 - 2 Olympiakos Hertha Berlin 2 - 0 St. Patricks

18 EYLÜL PERŞEMBE FC Moskova 1 - 2 FC Kopenhag Litex Lovech 1 - 3 Aston Villa Cherno More 1 - 2 Stuttgart Hapoel Tel Aviv 1 - 2 Saint-Etienne Slaven Belupo 1 - 2 CSKA Moskova Ostrava 0 - 1 Spartak Moskova Brann Bergen 2 - 0 Deportivo La Coruna Feyenoord 0 - 1 Kalmar Hamburg 0 - 0 Unirea Urziceni Nancy 1 - 0 Motherwell Nicosia 1 - 2 Manchester City Portsmouth 2 - 0 Vitoria Guimaraes Wolfsburg 1 - 0 Rapid Bükreş Slavia Prag 0 - 0 FC Vaslui Austria Vienna 2 - 1 Lech Poznan Beşiktaş 1 - 0 Metalist Kharkiv Zilina 1 - 1 Levski Sofia NEC Nijmegen 1 - 0 Dinamo Bucuresti Poli Timisoara 1 - 2 Partizan Belgrade Bellinzona 3 - 4 Galatasaray Kayserispor 1 - 2 Paris S.G. Young Boys 2 - 2 Club Brugge Racing Santander 1 - 0 Honka AC Milan 3 - 1 Zurich Borussia Dortmund 0 - 2 Udinese Brondby 1 - 2 Rosenborg Dinamo Zagreb 0 - 0 Sparta Prag Sampdoria 5 - 0 Kaunas Sevilla 2 - 0 SV Salzburg Rennes 2 - 1 FC Twente Borac 1 - 4 Ajax Napoli 3 - 2 Benfica Everton 2 - 2 Standard Liege Tottenham 2 - 1 Wisla Krakow Braga 4 - 0 Petrzalka Maritimo 0 - 1 Valencia Vitoria Setubal 1 - 1 SC Heerenveen

Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelelerinin başlamasının ardından 2 numaralı kupada da birinci ilk maçları tamamlandı. UEFA Kupası'nda 1. tur ilk maçları 16 Eylül Salı günü 3 maçla başlarken, 18 Eylül Perşembe günü de 37 maç daha oynandı.Oynanan karşılaşmaların 17'sini deplasman takımları kazanırken, 7 maç da beraberlikle sona erdi. Danimarka temsilcisi FC Kopenhag, Moskova deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken, İngiliz temsilcisi Aston Villa da Bulgaristan'da Litex Lovech ile karşılaştı. Rakibi karşısında geriye düşen Villa, Bulgar temsilcisinin 9 kişi kaldığı maçı 3-1 kazanmayı bildi.Evine avantajlı dönen bir başka takım ise Stuttgart oldu. Bulgaristan'ın bir başka takımı Cherno More ile karşılaşan Alman temsilcisi, Mario Gomez'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.Temsilcilerimizden Beşiktaş İstanbul'da Metalis Kharkiv'i 1-0, Galatasaray da deplasmanda Bellinzona'yı 4-3 yenerken, diğer temsilcimiz Kayserispor ise sahasında paris Saint Germain'e 2-1 yenilmekten kurtulamadı.Gecenin en farklı skorlarına Borac'ı deplasmanda 4-1 yenen Ajax ile Kaunas'ı İtalya'da 5-0'la sürklase eden Sampdoria imza attı. Kupanın favorileri arasında gösterilen Milan, sahasında FC Zürih'i 3-1'le geçerken, Sevilla'da İspanya'da Salzburg'u 2-0 devirdi.UEFA Kupası'nda 1. tur rövanş maçları 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde oynanacak ve gruplara yükselen 40 takım belli olacak.