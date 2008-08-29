UEFA'da kura heyecanı





Bu turda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 2-1 yendiği Bosna Hersek'in Siroki Brijeg takımını İstanbul'da da 4-0'lık skorla geçerek rahat şekilde üst tura yükseldi.



Beşiktaş ile birlikte, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Steaua Bükreş'e elenerek UEFA Kupası'na geçen Galatasaray ve geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Kayserispor'un rakipleri de bugün belli olacak. Monaco'daki kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.



Kura çekiminde, temsilcilerimizden Beşiktaş ve Galatasaray seri başı, Kayserispor ise seri başı olmayacak.



UEFA Kupası 1. turunda ilk maçlar 18 Eylül, rövanşları ise 2 Ekim'de yapılacak ve gruplara katılacak takımlar belli olacak.

