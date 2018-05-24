UEFA'da kritik toplantı sona erdi

UEFA İcra Kurulu Toplantısı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapıldı.Toplantıya UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da katıldı. UEFA'nın aldığı kararları toplantı sonrasında açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili kararlar da belli olacak.

UEFA İcra Kurulu Toplantısı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapıldı. Toplantıya UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da katıldı. UEFA'nın aldığı kararları toplantı sonrasında açıklaması bekleniyor.

Toplantıda 2020 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası finallerinin yapılacağı statlar açıklanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline aday iki stattan biri olduğu açıklandı. Rakibi ise Benfica'nın Estadio de Luz'u. Kulüplerin Finansal fair play'e uyumlarıyla ilgili konular görüşülecek. Yeni sezon için yeni kurallar belirlenecek.

Euro 2020 maç fikstürü ve tarihleri belirlenecek. UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in bir basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları açıklaması bekleniyor.



Bir sonraki UEFA İcra Kurulu toplantısı ise 27 Eylül'de yapılacak ve bu toplantıda Euro 2024'ün ev sahibi belirlenecek.

