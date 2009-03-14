UEFA'da farklı oynuyoruz



Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Casio Lincoln, takım olarak UEFA Kupası maçlarında herkesin maksimumunu verdiğini belirtirken, çeyrek finale yükselme yolunda Hamburg'la yapacakları ikinci maçın çok önemli olduğunu ifade etti.



Lincoln, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, UEFA Kupası 4. turunda Hamburg ile yaptıkları ilk maçın oldukça zorlu geçtiğini belirtirken, ''Hamburg oldukça güçlü bir takım. Fakat bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü herkes verebileceğinin maksimumunu verdi, diğer bütün UEFA Kupası maçlarında olduğu gibi. Bu takım, özellikle UEFA Kupası maçlarında maksimumunu vererek çok iyi oyunlar sergiliyor'' dedi.



Hamburg karşısında aldıkları 1-1'lik beraberliğin ilk bakışta avantaj gibi görünebileceğini belirterek, ''İkinci maçta da bizim yine bütün kalitemizi, bütün gücümüzü göstermemiz lazım. Bu maçı kazanacakmış gibi, bu turu hak edecekmiş gibi oynamamız lazım'' diye konuşurken, Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor'la yapacakları önemli mücadeleye konsantre olmaları gerektiğine de dikkati çekti.



BÜLENT KORKMAZ'LA TARTIŞMASI



Casio Lincoln, Hamburg maçında oyundan alınmasının ardından saha kenarında teknik direktör Bülent Korkmaz ile yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi.



Kendisinin de tüm futbolcular gibi hep oynamak isteyen ve oynama hırsını içinde barındıran biri olduğunu söyleyen Lincoln, ''Hamburg maçında da sahada olmak ve takımıma daha çok şeyler katmak istiyordum. Dolayısıyla oyundan alınırken göstermiş olduğum reaksiyon, ne teknik direktörümüze, ne başka birine, ne de takım arkadaşlarıma yapılmış bir şeydi. Sadece o hırsın biraz dışarıya tezahürü olmuştu. Çünkü takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Benim bir hayalim var. Bu hayalle yatıp, bu hayalle kalkıyorum. O hayal de Galatasaray'la birlikte UEFA Kupası'nı FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kaldırmak. Oynamak istiyorum ve oynamak istediğim için de hiçbir maçtan çıkmak istemiyorum'' dedi.



''GALATASARAY TARAFTARINA HAYRANIM''



Futbol kariyeri boyunca hep çok fazla taraftarı olan kulüplerde oynadığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray taraftarına övgüde bulunarak, takımına bu kadar sahip çıkan bir taraftar topluluğunu dünyanın hiçbir yerinde görmediğini dile getirdi.



Deplasmandaki maçları sanki evlerinde gibi oynadıklarını aktaran Lincoln, ''Nasıl taraftarlar arasında benim hayranım olanlar varsa ben de Galatasaray taraftarına hayranım. Futbol yaşantım bir gün bitecek ama benim aklımdan hiçbir zaman Galatasaray taraftarı çıkmayacak. Hiçbir zaman unutmayacağım onları. Demagoji yapmıyorum. Bunu defalarca söyledim. Galatasaray taraftarına hayranım'' ifadelerini kullandı.



