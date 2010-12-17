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UEFA'DA EN GÜZEL GOL QUARESMA'NIN      FLORANSA (A.A) 

17 Aralık 2010 12:24

-UEFA'DA EN GÜZEL GOL QUARESMA'NIN      FLORANSA (A.A) - 17.12.2010 - İtalyan Televizyonu ''Mediaset 4'', UEFA Avrupa Ligi grup müsabakalarının 6. ve son haftasında atılan goller arasında Beşiktaşlı Quaresma'nın Rapid Wien'e attığı golü haftanın en güzel golü seçti.  UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu mücadelesinde geçen çarşamba günü oynanan maçta Rapid Wien'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'nın 32. dakikada attığı şık gol, İtalya'nın ''Mediaset 4'' televizyon kanalı tarafından haftanın golü olarak belirlendi.  İtalya'da UEFA maçlarını yayınlama hakkına sahip olan ''Mediaset 4'' kanalı, dün akşam oynanan son grup maçlarının özetini gösterdikten sonra 6. haftada oynanan 24 maçta atılan 48 gol arasından en iyi üç golü açıkladı.  Kanala göre, grup mücadelelerinin son haftasında Ricardo Quaresma'nın Rapid Wien ağlarına gönderdiği gol birinci olurken, Anderlecht'in Hajduk Split ile yaptığı maçta takımını öne geçiren Arjantinli golcüsü Matias Suarez'in golü ikinci ve Zenit St. Petersburg'un deplasmanda AEK Atina'yı 3-0 yendiği maçta takımı adına farkı ikiye çıkaran Alessandro Rosina'nın golü de en iyi üçüncü gol olarak gösterildi. 

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