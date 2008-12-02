UEFA'da 49. maç

Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda ettikten sonra UEFA Kupası'nda mücadelesini sürdüren Galatasaray, tarihindeki en önemli başarılardan birini kazandığı bu kulvarda, yarın Hertha Berlin ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Bellinzona galibiyetleriyle başladığı, ardından grupta Olympiakos ve Benfica galibiyetleriyle büyük moral kazandığı UEFA Kupası yolculuğunda, Ukrayna'nın Metalist ekibine karşı ise 1-0 yenilmekten kurtulamadı.



Galatasaray, UEFA Kupası'nda Hertha Berlin maçıyla, bu kulvardaki 49. karşılaşmasına çıkacak.



UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1975-76 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 1. turda eşleşerek yapan Galatasaray, tarihinde toplam 48 kez bu kupada sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 de yenilgi aldı.



Galatasaray, Hertha Berlin ile yarın oynayacağı maçta puan veya puanlar alarak gruptan çıkma yolunda büyük bir şans elde etmeyi hedefliyor.



GEÇMİŞİNİ ARIYOR



Kulüpler düzeyinde Türk futbol tarihindeki en önemli başarıyı 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak elde eden Galatasaray, son yıllarda ise geçmişinden uzak bir performans sergiliyor.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını 3. ön eleme turunda Steaua Bükreş'e elenerek yitiren ve taraftarında büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeniden döndüğü UEFA Kupası'nda son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekmişti.



Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından geldiği UEFA Kupası'nda 3. turda Villarreal'e elenirken, 2005-2006 sezonunda ise daha 1. turda Norveç'in Tromsö takımına kaybederek "Tromsö faciası"nı yaşamaktan kurtulamadı.



Geçen sezon da UEFA Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, sergilediği futbolla eleştirilerin hedefi olmasına karşın gruplardan çıkmayı başarmış, ancak teknik direktör Michael Skibbe'nin o zaman başında olduğu Bayer Leverkusen'e 0-0 ve 5-1'lik sonuçlarla elenmekten kurtulamamıştı.



Bu sezon yaptığı önemli transferlerle Avrupa kupalarında yeniden iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak UEFA Kupası Finali'nde yer alınacağı hedefini koyarak, sarı-kırmızılı taraftarlarda önemli bir beklenti yarattı.



Galatasaray, UEFA Kupası'nda bu sezon oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanıp, sadece 1'ini kaybetti.



