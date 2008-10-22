UEFA'da 16 maç!

UEFA Kupası'nda 2. tur gruplarında mücadele yarın 8 grupta oynanacak 16 karşılaşmayla başlayacak. Gruplarda ikinci hafta karşılaşmaları ise 6 Kasım'da oynanacak. UEFA Kupası'nda yarının programı şöyle:
A GRUBU
19.15 Schalke 04 - PSG
21.00 Twente - Racing
B GRUBU
21.30 Hertha Berlin - Benfica
21.15 Galatasaray - Olympiakos
C GRUBU
21.45 Sevilla - Stuttgart
22.00 Partizan - Sampdoria
D GRUBU
20.10 Udinese - Tottenham
21.45 Dinamo Zagreb - NEC
E GRUBU
22.15 Braga - Portsmouth
21.45 Heerenveen - Milan
F GRUBU
19.30 Zilina - Hamburg
22.15 Aston Villa - Ajax
G GRUBU
21.45 København - St Etienne
21.45 Rosenborg - Club Brugge
H GRUBU
19.00 CSKA Moskva - Deportivo
21.45 Nancy - Feyenoord