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Spor

UEFA'da 16 maç!

UEFA Kupası'nda 2. tur gruplarında mücadele yarın 8 grupta oynanacak 16 karşılaşmayla başlayacak.

22 Ekim 2008 03:00


UEFA Kupası'nda 2. tur gruplarında mücadele yarın 8 grupta oynanacak 16 karşılaşmayla başlayacak. Gruplarda ikinci hafta karşılaşmaları ise 6 Kasım'da oynanacak. UEFA Kupası'nda yarının programı şöyle:

A GRUBU

19.15 Schalke 04 - PSG

21.00 Twente - Racing

B GRUBU

21.30 Hertha Berlin - Benfica

21.15 Galatasaray - Olympiakos

C GRUBU

21.45 Sevilla - Stuttgart

22.00 Partizan - Sampdoria

D GRUBU

20.10 Udinese - Tottenham

21.45 Dinamo Zagreb - NEC

E GRUBU

22.15 Braga - Portsmouth

21.45 Heerenveen - Milan

F GRUBU

19.30 Zilina - Hamburg

22.15 Aston Villa - Ajax

G GRUBU

21.45 København - St Etienne

21.45 Rosenborg - Club Brugge

H GRUBU

19.00 CSKA Moskva - Deportivo

21.45 Nancy - Feyenoord




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