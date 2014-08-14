UEFA 'yılın futbolcusu' adaylarını açıkladı

UEFA tarafından 2013-2014 sezonunda "Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülü için Alman kaleci Manuel Neuer, Hollandalı Arjen Robben ve Portekizli Cristiano Ronaldo aday gösterildi.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 54 ülkeden gazetecilerin katıldığı ikinci tur oylamasının ardından Avrupa'da yılın futbolcusu ödülü için adayların Bayern Münih'ten Manuel Neuer ve Arjen Robben ile Real Madrid'den Cristiano Ronaldo olmak üzere üçe indirildiği bildirildi.

İlk aşamada 35 futbolcunun yer aldığı liste, ikinci turda 10 kişiye düşürülmüştü. Aynı gazetecilerden oluşan jürinin, 28 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında yapacağı oylamanın ardından Avrupa'da 2013-2014 sezonunun en iyi futbolcusu belli olacak.

Bu sezon 4. kez verilecek ödülü daha önce Barcelonalı futbolcular Arjantinli Lionel Messi ve İspanyol Andres Iniesta, son olarak da Bayern Münih'ten Fransız futbolcu Franck Ribery kazanmıştı.