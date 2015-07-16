UEFA 'yılın en iyi futbolcusu'adaylarını açıkladı

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 54 ülkeden gazetecilerin katıldığı ilk tur oylamasının ardından Avrupa'da yılın futbolcusu ödülü için 35 isimden oluşan aday liste, 10 kişiye düşürüldü.

Adaylar arasında, 2014-2015 sezonunda UEFA şampiyonlar ligi finali oynayan İtalyan temsilcisi Juventus'tan 5 futbolcu yer aldı. "Devler Ligi"nde zafere ulaşan İspanyol ekibi Barcelona'dan 3, İngiliz temsilcisi Chelsea ve İspanyol kulübü Real Madrid'den birer futbolcu ödüle aday gösterildi. Barcelonalı milli futbolcu Arda Turan ise ilk tur oylamasında elendi.

Listede Juventus'tan Gianluigi Buffon, Paul Pogba, Andre Pirlo, Carlos Tevez, Arturo Vidal, Barcelona'dan Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Chelsea'den Eden Hazard ve Real Madrid'den Cristiano Ronaldo yer aldı.

"Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülü için yapılacak ikinci tur oylamasının ardından 10 kişi arasında en fazla oyu alan 3 finalist aday, 12 Ağustos'ta duyurulacak. Ödülün kazananı ise Monaco'da 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

Bu sezon 5. kez verilecek ödülü daha önce Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi ile İspanyol Andres Iniesta, Bayern Münih'ten Fransız Franck Ribery ve Real Madrid'den Portekizli Cristiano Ronaldo kazanmıştı.