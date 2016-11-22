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Spor

UEFA yılın 11'i adaylarını açıkladı

Real Madrid'de oynayan 8 futbolcu yılın 11'i için aday gösterildi

22 Kasım 2016 00:53

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen UEFA Yılın 11'i adayları arasında, 8 isimle en fazla Real Madrid'li futbolcu yer alırken, eflatun-beyazlıları beşer oyuncuyla Barcelona ve Atletico Madrid takip etti.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, Avrupa'da 2016 yılının en iyi takımını belirlemek için 3 Ocak 2017'ye kadar "uefa.com" üzerinden oy verecek.

40 adayın bulunduğu listede, her mevkide Real Madridli futbolcuların olması dikkati çekti. Eflatun-beyazlılarda kaleci Navas'ın yanı sıra defansta Ramos, Pepe, Carvajal, orta sahada Kroos, Modric ve forvette Ronaldo ile Bale yılın 11'ine aday gösterildi. 

Barcelona'dan defans oyuncusu Pique, orta saha oyuncusu Iniesta ve forvetler Messi, Suarez, Neymar üçlüsü listede yer bulurken, Atletico Madrid'de kaleci Oblak, savunma isimleri Godin, Juanfran, orta sahada Carrasco ve ileride Griezmann yılın 11'i adayları arasında yer aldı. Manchester United'ın bu sezon kadrosuna kattığı Ibrahimovic ve Pogba da aday gösterilen isimler oldu. 

Geçen sezonun 11'i, Manuel Neuer (kaleci), Dani Alves, Sergio Ramos, Gerard Pique, David Alaba (savunma), Paul Pogba, Andres Iniesta, James Rodriguez (orta saha), Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar'dan (forvet) oluşmuştu.
 

UEFA Yılın 11'i adayları şöyle:


Kaleciler: 

Rui Patricio (Sporting Lizbon), Gianluigi Buffon (Juventus), Jan Oblak (Atletico Madrid), Keylor Navas (Real Madrid) 
Defans: Jerome Boateng, Joshua Kimmich (Bayern Münih), Diego Godin, Juanfran (Atletico Madrid), Sergio Ramos, Pepe, Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Leonardo Bonucci (Juventus), Toby Alderweireld (Tottenham), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Laurent Koscielny (Arsenal)

Orta saha: 

Paul Pogba (Manchester United), Dimitri Payet (West Ham United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), N'Golo Kante (Chelsea), Aaron Ramsey (Arsenal), Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Joe Allen (Stoke City), Riyad Mahrez (Leicester City)

Forvetler: 

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar (Barcelona), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Sergio Agüero (Manchester City), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexis Sanchez (Arsenal), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Gonzalo Higuain (Juventus)

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