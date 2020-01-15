T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Yılın 11'i belli oldu

Kadroda Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan ikişer, Manchester City ve Bayern Münih'ten de birer isim yer aldı

15 Ocak 2020 17:00

Bu sene 19'uncusu düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.

Kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan ikişer, Manchester City ve Bayern Münih'ten de birer isim yer aldı.

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 14. kez seçildi. 7 oyuncu ise kadroya ilk defa girdi.

2019 UEFA Yılın 11'i şu futbolculardan oluşuyor:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool)

Savunma: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane (Liverpool)

ETİKETLER

UEFAUEFA yılın 11'iyılın 11'ien iyi 11Cristiano RonaldoLionel MessiLiverpool
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24