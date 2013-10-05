UEFA yetkilisi: Yargı şike kararını onarsa, Fenerbahçe küme düşer

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) cephesinde yaşanan gelişmeler, Fenerbahçe’nin başını ağrıtabilir. Eurosport’un iddiasına göre yargı kararını bekleyen UEFA yetkilileri, çıkacak karara göre sarı-lacivertlileri küme düşürebilir.

Konuyla ilgili Eurosport’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir UEFA yetkilisi konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye'de devam eden yargılama şike sürecinde başrol oynadı. UEFA kendi soruşturmasından önce Türk yargısının delillerine göre karar verdi. O dönemde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmesi bir intihar olurdu. Türkiye'nin en prestijli basın kuruluşları saatlerce yayın sayfalarca haber yaptı. Bunların hepsinden yararlandık. Ama bizim için Türk yargısının aldığı ön kararlar ve tutuklamalar çok etkili oldu. Bunun üzerine biz de Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmelerine engel olduk. Şikenin olduğuna inanıyoruz ama bunu biz değil Türk yargısı ortaya çıkarmalı. Aldığı kararın arkasında durmalı."

"Türkiye'den gelen tüm raporlar Fenerbahçe'nin şike yaptığını gösteriyordu. Hatta yaklaşık 12-13 takımın ismi yer alıyordu. Ama ibre bir anda sadece Fenerbahçe'nin üzerine çevrildi. Eğer Türk yargısından şike yapılmadığı ile ilgili bir sonuç çıkarsa UEFA kendi yargılamasının arkasına sığınacak. Ama daha önce 'Türk yargısı bu kararı verdi biz de ona göre tavır aldık' sözleri başlarına bela olacak. Bu yüzden Türkiye'deki yargılama sürecinin bitmesi ile birlikte yeni adımlar atılacak."

"Eğer yargı şike kararı onanırsa UEFA yaptırımlar için düğmeye basacak. Fenerbahçe puan silmeden küme düşürülmeye kadar birçok riskle karşı karşıya kalacak. Ama yargılama tekrar başlar veya dosyalar ayrılıp süreç uzarsa ceza 1 seneye inecek. Buna şike yoktur kararı da dahil. Yani Fenerbahçe ile ilgili şike yapılmadı kararı çıkarsa UEFA cezayı indirir. Yargıtay hali hazırdaki cezaları onarsa UEFA yaptırımlar için hemen düğmeye basar. Ama Türk yargısı yeni bir yargılama süreci başlatır veya dosyalar birbirinden ayrılırsa cezaların ertelenmesi kararı çıkabilir. Bunun için UEFA'da gergin bir bekleyiş var."