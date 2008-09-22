UEFA yetkilileri Kadıköy'e geliyor

20 Mayıs 2009 tarihinde UEFA Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı görücüye çıkıyor. 17 kişiden oluşan UEFA heyeti, 24-26 Eylül tarihleri arasında statta incelemelerde bulunacak.



UEFA, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs 2009'da oynanacak UEFA Kupası Finali öncesi ilk teftiş ziyaretini 24-26 Eylül tarihleri arasında yapacak.



Denetlemeye UEFA ve maçın pazarlamasından sorumlu TEAM şirketi yetkililerinin yanı sıra, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı sorumluları, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Atatürk Havalimanı'ndan yetkililerin de katılacağı kaydedildi.



Teftiş sırasında, UEFA Kupası Finali Proje Lideri Didier Andrist önderliğinde, konusunda uzman 17 yetkilinin üç gün boyunca Yerel Organizasyon Komitesi ve tüm yetkililerle kusursuz bir final için gerekli tüm çalışmaların planlamasını yapacağı belirtildi.

