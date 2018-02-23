UEFA, yeni kulüpler sıralamasını açıkladı; işte Türk takımlarının sıralamadaki yeri!

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. Sıralamada bulunan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki Türk takımları yükselişe geçti.

Sıralamada ilk sırayı İspanyol ekibi Real Madrid alırken en yakın takipçisi konumunda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih bulunuyor. Listenin ilk 10 sıralaması şu şekilde:

1- Real Madrid

2- Bayern Münih

3- Barcelona

4- Atletico Madrid

5- Juventus

6- Paris Saint-Germain

7- Sevilla

8- Manchester City

9- Dortmund

10- Porto

Türk takımlarının geçen sene oluşan sıralamadaki yeri ile bu senenin kıyaslaması ise şöyle:

Sıralama: 2016-17 / 2017-18

Beşiktaş; 35 | 24

Galatasaray; 45 | 48

Fenerbahçe; 58 | 60

Trabzonspor; 72 | 76

M.Başakşehir; 151 | 140

Osmanlıspor; 147 | 149

A.Konyaspor; 155 | 154

K.Karabükspor; 172 | 155

Bursaspor; 167 | 156