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Spor

UEFA, yeni kulüpler sıralamasını açıkladı; işte Türk takımlarının sıralamadaki yeri!

Beşiktaş, yükselişine devam ediyor

23 Şubat 2018 16:07

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. Sıralamada bulunan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki Türk takımları yükselişe geçti.

Sıralamada ilk sırayı İspanyol ekibi Real Madrid alırken en yakın takipçisi konumunda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih bulunuyor. Listenin ilk 10 sıralaması şu şekilde:

1- Real Madrid
2- Bayern Münih
3- Barcelona
4- Atletico Madrid
5- Juventus
6- Paris Saint-Germain
7- Sevilla
8- Manchester City
9- Dortmund
10- Porto

Türk takımlarının geçen sene oluşan sıralamadaki yeri ile bu senenin kıyaslaması ise şöyle:

Sıralama:      2016-17      /     2017-18

Beşiktaş;                       35         |          24
Galatasaray;                 45         |          48
Fenerbahçe;                 58         |          60
Trabzonspor;               72          |          76
M.Başakşehir;             151       |         140
Osmanlıspor;              147        |         149
A.Konyaspor;              155        |         154
K.Karabükspor;           172       |         155
Bursaspor;                   167       |         156

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