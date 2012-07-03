UEFA Yargıtay kararını beklemeyecek, kararını ligler başlamadan verecek

İki hafta önce Fenerbahçe’ye Şampiyonlar Ligi vizesi veren UEFA, dünkü yargı kararlarından sonra disiplin soruşturmasını hızlandıracak.

Yargıtay aşamasını beklemeyeceği ileri sürülen UEFA’nın, TFF’den şike kararlarını gözden geçirmesini isteyebileceği ve eleme maçlarından önce fikrini netleştirebileceği öğrenildi.

Hürriyet’ten Cemal Ersen’in haberine göre; bir yıl süren şike ve teşvik davasında özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını açıklamasından sonra gözler UEFA’ya çevrildi. Mahkeme heyetinin iddianamede adı geçen şahısların tamamına yakın bölümüne çeşitli cezalar öngörmesi ve çok sayıda maçta şike yapıldığı ve teşvik verildiğine hükmetmesinin, UEFA Disiplin Müfettişliği’ni harekete geçireceği bildirildi.

22 Haziran’da Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynayabileceğini bildiren, ancak Disiplin Müfettişliği ve Disiplin Kurulu incelemesinin devam ettiğini ifade eden UEFA’nın, dün açıklanan ancak Yargıtay yolu açık bırakılan hükümler üzerinden incelemesini tamamlayıp, yaptırımları uygulamaya koymasının sürpriz olmayacağı kaydedildi. UEFA’nın Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından verilen kararların gözden geçirilmesini talep etmesinin ise uzak ihtimal olmadığı iddia edildi.

16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tüm tutuklu sanıklar hakkındaki tahliye kararının delil karartma ve kaçma riski bulunmadığı gerekçesiyle verildiğini anımsatan hukukçular, UEFA nezdinde “şüpheli” sıfatıyla hakkında inceleme bulunan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden çıkarılma riskinin arttığına dikkat çekti. Bilindiği gibi UEFA Birinci Başkan Vekili Şenes Erzik mahkeme kararının disiplin soruşturmasının kaderini etkileyip etkilemeyeceği şeklindeki soruya, “Benim yorum yapmam doğru olmaz. Konu kurulların işi” ifadeleriyle Fenerbahçe için tehlikenin henüz geçmediği sinyalini vermişti.



Fener’in kozu Yargıtay



UEFA’nın Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne kabul ederken yaptığı açıklamada yer alan “Taraflar disiplin kuruluna yeni belge ve deliller sunabilir” ifadelerinden hareket edeceği öğrenilen sarı-lacivertli kulübün ise ilk aşamada Türkiye’deki hukuk sisteminin işleyişi ile ilgili bilgileri derleyerek UEFA’nın ilgili kurullarına ileteceği öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü hukukçuları, Yargıtay kozunu kullanırken ortada kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı ve öngörülen cezaların infaz aşamasına kadar kimsenin suçlu gösterilemeyeceğini savunacak. Bu arada Futbol Federasyonu Tahkim kararları çerçevesinde disiplin hukuku ile genel yargı kararları arasındaki çelişkinin ancak Yargıtay süreciyle netleşebileceğine dikkat çekilecek.



Süreç sonu sıkıntılı



UEFA Disiplin Kurulu’nun Yargıtay kararını bekleme olasılığının düşük olduğunu vurgulayan hukukçular, çok sayıda kulüp yöneticisi, teknik adam ve futbolcunun mahkeme heyeti tarafından suçlu bulunmasının Türkiye’nin imajı açısından da olumsuz bir hava yaratacağını dile getirdi. Yargıtay’ın aşamasının 1-1.5 yılı bulacak olması ve konunun sürüncemede kalmasının UEFA’nın “güvenirlik, inanılırlık ve sıfır tolerans” gibi değerlerine zarar vereceğini kaydeden uluslararası spor uzmanları ise, yaptırımların kısa sürede devreye girmesinin beklediklerini vurguladı. UEFA bu konuda bir karar verecek ise Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçından önce açıklanmasının şart olduğu kaydedildi.



Yaptırımlar ağır olabilir



Bu durumda UEFA Disiplin Kurulu’nun mahkemece haklarında çeşitli cezalar öngörülen kulüplere 3 ile 5 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermesinin kaçınılmaz olacağı bildirildi.

Fenerbahçe’nin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan ve bir futbolcusu ceza alan Eskişehirspor’un statüsünün de gözden geçirilebileceği vurgulandı. Beşiktaş’ın durumu ise 5 Temmuz’da CAS’da görülecek davadan sonra netleşecek. CAS siyah-beyazlı kulübün lehine karar verse bile ceza alan yöneticiler ile teknik direktörü nedeniyle Beşiktaş’a da yaptırım söz konusu olabilecek. İlk etapta Galatasaray ile birlikte Avrupa kupalarına katılma vizesi alan Trabzonspor’un ise dünkü mahkeme kararından sonra sıfır riskle yola devam etmesinin önünde hiçbir engel kalmadığı belirtildi.



Aziz Yıldırım’ın avukatı Köksal Bayraktar: Bir şey değişmedi



“Yargıtay süreci 1 yıldan az sürmeyecektir. Bu süreç 2-3 yıla kadar uzayabilir. Yargıtay kararlarına göre şike ve teşvikten ötürü örgüt suçu kabul edilemez. Bir derneğin içtihat kuralları, işleyişi örgüt olamaz. Neden örgüt dediler? Ağır suç mahkemesinde görülsün diye... Aynı fiilden dolayı iki kez yargılama/ceza olmaz. Cezaları da fazla fazla vermiş durumdalar. Bu karar sonrası TFF ve UEFA bir şey yapmaması gerekir. Olması gereken bu. TFF ve UEFA bir şey yapmamalı; çünkü dün ne ise bugün de aynı. Verilen cezalar kesinleşmiş cezalar değil.”



Eski PFDK üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaşıkçı: Çelişki yarattı



“Ceza yargısının kararları disiplin soruşturmasını etkilemez. Ama bizim olayımızda çıkan iki farklı sonuç, bu kararların içeriğini ve sonuçlarının sorgulanmasına sebebiyet verecek bir çelişki yaratmıştır. UEFA, ceza davasının gerekçelerinden ve kanıtlarından yararlanabilir. Bu karar başta TFF’yi zora sokmuştur. UEFA’nın geçen hafta verdiği ara karardır. Ne olursa olsun UEFA’nın vereceği bir karar da sorgulanacaktır. Ceza verilmesi durumunda daha da büyük tartışma yaşanacaktır.”



Spor Hukuku uzmanı H. Alpay Köse: Sıkıntılı süreç



“UEFA Disiplin Müfettişi’nin, mahkemenin bu kararını dosyaya koyacağını düşünüyorum. Disiplin Kurulu’nun kararla ilgili ne vereceğini bilemeyiz ancak sıkıntılı bir süreç içerisine gireceğimiz bir gerçek. Kurul, hem Tahkim Kurulu’nun gerekçeli kararına, hem de mahkemenin kararına bakıp buna göre en uygun kararı verecektir.”