UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin programı

UEFA'nın milli takımlar düzeyinde olan yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde heyecan bu gece oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Mücadeleler TSİ 21:45'te başlayacak.

Kadrosunda Beşiktaşlı Vida'nın yer aldığı Hırvatistan, İngiltere karşısına çıkıyor.

Gruptaki ilk maçında İspanya karşısında 6-0'lık tarihi bir yenilgi alan Hırvatlar gruptaki şansını sürdürmek için İngiltere karşısında puan ya da puanlar arayacak.

Hırvatistan muhtemel 11'i: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric; Rakitic, Modric, Kovacic; Perisic, Rebic, Kramaric

İngiltere muhtemel 11'i: Pickford; Maguire, Stones, Walker; Chilwell, Trippier; Henderson, Barkley; Sterling, Rashford, Kane

Hırvatistan'ın kadrosu:

Kaleciler: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Karlo Letica

Defans: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Josip Pivaric, Tin Jedvaj, Matej Mitrovic, Borna Barisic, Antonio Milic

Orta Saha: Luka Modric, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic, Milan Badelj, Marcelo Brozovic, Marko Rog, Mario Pasalic, Filip Bradaric

Forvet: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic, Marko Pjaca, Duje Cop, Ivan Santini, Marko Livaja.

İngiltere'nin kadrosu:

Kaleciler: Marcus Bettinelli, Jack Butland, Pickford, Alex McCarthy

Defans: Alexander-Arnold, Jose Gomez, Harry Maguire, Danny Rose, Ben Chilwell, John Stones, James Tarkowski, Kieran Trippier, Kyle Walker

Orta Saha: Ross Barkley, Nathaniel Chalobah, Eric Dier, Jordan Henderson, James Maddison, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Winks

Forvet: Harry Kane, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Danny Welbeck

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bir diğer mücadelede ise Belçika ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Grubu lider bitirmek isteyen Eden Hazard ve arkadaşları İsviçre'yi mağlup etmek için sahaya çıkacak.

Belçika muhtemel 11'i: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Meunier, Fellaini, Witsel, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku

İsviçre muhtemel 11'i: Sommer, Lang, Schar, Akanji, Rodriguez, Zakaria, Xhaka, Embolo, Shaqiri, Zuber; Seferovic

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin diğer karşılaşmaları ise şu şekilde:

Avusturya - Kuzey İrlanda

Estonya - Finlandiya

Yunanistan - Macaristan

Belarus - Lüksemburg

Moldova - San Marino

Uluslar Ligi nedir?

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılan uluslararası futbol turnuvası. Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi'nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor.

EURO 2020'ye kolay gidiş bileti sağlayacak olan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, heyecanı devam ediyor. Her ligdeki grup liderleri daha sonra birbirleriyle yüzleşecek. Böylelikle her ligdeki dört grubun liderleri tek ayaklı yarı final ve final ile EURO’ya katılım biletini kapabilecek. Yani EURO 2020’de yer alacak 24 takımın dört tanesi bu turnuvadan play-off bileti alacak. Uluslar Ligi Eylül-Ekim ayları arasında süreceğinden, EURO 2020 elemeleri Mart 2019’da başlayacak. Uluslar Ligi, UEFA'nın milli takımlar düzeyinde oynanan maçların rekabet seviyesini artırmak amacıyla ilk kez düzenleniyor.