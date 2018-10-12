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Spor

UEFA Uluslar Liginde 7 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 maçla başladı

12 Ekim 2018 20:06

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 maçla başladı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

Türkiye ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Rusya ile İsveç, Kaliningrad Stadı'nda karşılaştı. İki takım, golsüz berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup: Polonya-Portekiz: 2-3

B Ligi

2. Grup: Rusya-İsveç: 0-0

C Ligi

1. Grup: İsrail-İskoçya: 2-1

4. Grup: Karadağ-Sırbistan: 0-2 

Litvanya-Romanya: 1-2

D Ligi

3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan: 0-3

Kosova-Malta: 3-1

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