UEFA Uluslar Ligi'nde Sörloth fırtınası

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth, Norveç'in Kuzey İrlanda ile oynadığı maçta attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle maçın yıldızı oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 1'inci Grup'ta Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği Norveç, gruptaki ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup etti.

Windsor Park'ta oynanan maçta Kuzey İrlanda, Norveç'i konuk etti. Trabzonspor forması giyen Sörloth'un 2 gol ve 1 asist, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui'nin ise 1 asistle oynadığı mücadelede Norveç, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.



Norveç'in diğer 3 golü Elyounoussi ve Haaland'dan (2) gelirken, Kuzey İrlanda'nın tek sayısını McNair kaydetti.

Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui ikilisi maça ilk 11'de başlarken, Sörloth 90 dakika sahada kaldı, Elabdellaoui ise 79'uncu dakikada yerini Svensson'a bıraktı.

Norveç bu galibiyetle grupta 3 puana ulaşırken, Kuzey İrlanda ise ilk 2 haftayı 1 puanla geçti.