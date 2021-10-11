UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya üçüncü oldu

İtalya turnuvayı Belçika'yı 2-1'lik skorla maçta galip gelerek UEFA Uluslar Ligi'ni üçüncü olarak tamamladı.

Nicolò Barella'nın golleri İtalya'ya madalyayı getirdi

Turnuvanın İtalya ve Belçika arasındaki üçüncülük maçı İtalya'nın Torino kentindeki Alianz Stadyumunda gerçekleşti. Karşılaşmanın 46. dakikasında İtalya, Barella'nın attığı gol ile öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 65. dakikasında penaltı kararı sonucu topun başına İtalyan oyuncu Berardi geçerek skoru 2-0'a taşıdı. Maçın son anları yaklaşırken 86. dakikada Belçika Ketelaere'nin golüyle umutlansa da maçı İtalya galip gelerek turnuvadaki bronz madalyanın sahibi oldu. (İHA)