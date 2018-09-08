UEFA Uluslar Ligi mağlubiyetle başladı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup ilk maçında Türkiye ile Rusya bir araya geldi. Trabzon’un ev sahipliğindeki karşılaşmada Türkiye, ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası’nda flaş bir performans sergileyen Rusya karşısında sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Rusya’nın golleri 13’te Denis Cheryshev ve 49’da Artem Dzyuba’dan gelirken Milli Takım’ın tek golünü 41’de Serdar Aziz kaydetti. Türkiye gruptaki ikinci maçında 10 Eylül’de İsveç’e konuk olacak.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta A Milli Futbol Takımımızın golünü 41. dakikada Serdar Aziz atarken Rusya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba kaydetti.

Bu sonucun ardından A Milli Takım ilk maçından puan çıkartamazken, Rusya ilk maçında 3 puanla tanıştı.

Okay Yokuşlu'na yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarların ağırlıklı olduğu tribünlerde bordo mavili taraftarlar, sezon öncesi İspanya ekibi Celta Vigo'ya transfer olan eski oyuncuları Okay Yokuşlu'yu unutmadı. Genç oyuncuyu tribünlere çağıran taraftarlar, sevgi gösterilerinde bulunurken, Okay da alkışlarla bu ilgiye karşılık verdi.

Maçı 4 bakan izledi

Türkiye ile Rusya arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.