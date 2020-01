UEFA Uluslar Ligi kuraları çekildi    

Türkiye, B Ligi 2. Grup\'ta Rusya ve İsveç ile mücadele edecek

UEFA\'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi\'nin kuraları İsviçre\'nin Lozan kentinde çekildi.

Türkiye, B Ligi 2. Grup\'ta Rusya ve İsveç ile mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nu kura çekiminde TFF BaşkanI Yıldırım Demirören, TFF 1\'nci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, TFF Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil etti.

Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.

UEFA\'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi\'nde Türkiye B Ligi\'nde mücadele edecek. Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti\'nin de olduğu 3. torbadan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye\'nin gruptaki muhtemel iki rakibi Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek arasından seçilecek.

Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi\'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Bu nedenle Türkiye, Eylül-Kasım 2018 döneminde iki tane özel maç yapma olanağı bulacak.

-A LİGİ-

1. GRUP: Almanya, Fransa, Hollanda

2. GRUP: Belçika, İsviçre, İzlanda

3. GRUP: Portekiz, İtalya, Polonya

4. GRUP: İspanya, İngiltere,Hırvatistan

-B LİGİ-

1. GRUP: Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Slovakya

2. GRUP: Türkiye, İsveç, Rusya

3. GRUP: Kuzey İrlanda, Bosna Hersek, Avusturya

4. GRUP: Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Galler

-C LİGİ-

1. GRUP: İskoçya, İsrail, Arnavutluk

2. GRUP: Macaristan, Estonya, Finlandiya, Yunanistan

3. GRUP: Slovenya, Bulgaristan, Norveç, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

4. GRUP: Romanya, Sırbistan, Litvanya, Karadağ

-D LİGİ-

1. GRUP: Andorra, Kazakistan, Letonya, Gürcistan

2. GRUP: San Marino, Moldova, Lüksemburg, Belarus

3. GRUP: Kosova, Malta, Faroe Adaları, Azerbaycan

4. GRUP: Cebelitarık, Liechtenstein, Ermenistan, Makedonya

UEFA ULUSLAR LİGİ STATÜSÜ

A LİGİ

Takımlar, 3\'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019\'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri\'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019\'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020\'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi\'nde B Grubu\'na düşecek.

UEFA EURO 2020\'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020\'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B LİGİ

B Ligi\'ndeki 12 ülke, 3\'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi\'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020\'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi\'ne düşecek.

B Ligi\'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020\'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020\'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C LİGİ

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4\'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi\'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020\'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi\'nde D Grubu\'na düşecek.

UEFA EURO 2020\'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020\'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D LİGİ

Takımlar 4\'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi\'ne yükselecek. UEFA EURO 2020\'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020\'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018

2. Hafta: 9-11 Eylül 2018

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018

4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018

6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020