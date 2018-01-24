UEFA Uluslar Ligi kuraları çekildi

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar Ligi kuraları İsviçre'nin Lozan kentinde çekildi. UEFA'nın yeni turnuvasında Türkiye B Ligi'nde Rusya ve İsveç ile oynaycak.
UEFA’nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi.
UEFA'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi'nde mücadele edecek.
A Ligi
Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finallerinde mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.
Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.
Grup 1
Almanya
Fransa
Hollanda
Grup 2
Belçika
İsviçre
İzlanda
Grup 3
Portekiz
İtalya
Polonya
Grup 4
İspanya
İngiltere
Hırvatisyan
B Ligi
Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.
Grup 1
Slovakya
Çek Cumhyuriyeti
Ukrayna
Grup 2
Rusya
İsveç
TÜRKİYE
Grup 3
Avusturya
Bosna Hersek
Kuzey İrlanda
Grup 4
Galler
İrlanda
Danimarka
C Ligi
C Ligi'nde 1 grup 3, 3 grup 4'er takıma ayrılıyor. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.
Grup 1
İskoçya
Arnavutluk
İsrail
Grup 2
Macaristan
Yunanistan
Finlandiya
Estonya
Grup 3
Slovenya
Norveç
Bulgaristan
Güney Kıbrıs
Grup 4
Romanya
Sırbistan
Karadağ
Litvanya
D Ligi
D Ligi'nde 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek.
Grup 1
Gürcistan
Letonya
Kazakistan
Andorra
Grup 2
Beyaz Rusya
Lüksemburg
Moldova
San Marino
Grup 3
Azerbaycan
Faroe Adaları
Malta
Kosova
Grup 4
Makedonya
Ermenistan
Lihtenştayn
Cebelitarık
Avrupa Şampiyonası Finallerine katılma şansı
Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.
Tüm gruplarda EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak.
UEFA Uluslar Ligi maç takvimi ise şu şekilde:
1'inci hafta: 6-8 eylül 2018
2'nci hafta: 9-11 eylül 2018
3'üncü hafta: 11-13 ekim 2018
4'üncü hafta: 14-16 ekim 2018
5'inci hafta: 15-17 kasım 2018
6'ıncı hafta: 18-20 kasım 2018