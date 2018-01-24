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Spor

UEFA Uluslar Ligi kuraları çekildi

Türkiye'nin grubu ve maç takvimleri belli oldu

24 Ocak 2018 17:47

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar Ligi kuraları İsviçre'nin Lozan kentinde çekildi. UEFA'nın yeni turnuvasında Türkiye B Ligi'nde Rusya ve İsveç ile oynaycak.

UEFA’nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi.

UEFA'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi'nde mücadele edecek.

A Ligi

Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finallerinde mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.

Grup 1
Almanya
Fransa
Hollanda

Grup 2
Belçika
İsviçre
İzlanda

Grup 3
Portekiz
İtalya
Polonya

Grup 4
İspanya
İngiltere
Hırvatisyan

B Ligi 

Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.

Grup 1
Slovakya
Çek Cumhyuriyeti
Ukrayna

Grup 2
Rusya
İsveç
TÜRKİYE

Grup 3
Avusturya
Bosna Hersek
Kuzey İrlanda

Grup 4
Galler
İrlanda
Danimarka

C Ligi 

C Ligi'nde 1 grup 3, 3 grup 4'er takıma ayrılıyor. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.

Grup 1
İskoçya
Arnavutluk
İsrail

Grup 2
Macaristan
Yunanistan
Finlandiya
Estonya

Grup 3
Slovenya
Norveç
Bulgaristan
Güney Kıbrıs

Grup 4
Romanya
Sırbistan
Karadağ
Litvanya

D Ligi

D Ligi'nde 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek.

Grup 1
Gürcistan
Letonya
Kazakistan
Andorra

Grup 2
Beyaz Rusya
Lüksemburg
Moldova
San Marino

Grup 3
Azerbaycan
Faroe Adaları
Malta
Kosova

Grup 4
Makedonya
Ermenistan
Lihtenştayn
Cebelitarık 

Avrupa Şampiyonası Finallerine katılma şansı

Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.

Tüm gruplarda EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi maç takvimi ise şu şekilde: 

1'inci hafta: 6-8 eylül 2018 
2'nci hafta: 9-11 eylül 2018 
3'üncü hafta: 11-13 ekim 2018 
4'üncü hafta: 14-16 ekim 2018 
5'inci hafta: 15-17 kasım 2018 
6'ıncı hafta: 18-20 kasım 2018

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