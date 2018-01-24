UEFA Uluslar Ligi kuraları çekildi

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar Ligi kuraları İsviçre'nin Lozan kentinde çekildi. UEFA'nın yeni turnuvasında Türkiye B Ligi'nde Rusya ve İsveç ile oynaycak.

UEFA’nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi.

UEFA'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi'nde mücadele edecek.

A Ligi

Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finallerinde mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.

Grup 1

Almanya

Fransa

Hollanda

Grup 2

Belçika

İsviçre

İzlanda



Grup 3

Portekiz

İtalya

Polonya



Grup 4

İspanya

İngiltere

Hırvatisyan

B Ligi



Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.

Grup 1

Slovakya

Çek Cumhyuriyeti

Ukrayna



Grup 2

Rusya

İsveç

TÜRKİYE



Grup 3

Avusturya

Bosna Hersek

Kuzey İrlanda



Grup 4

Galler

İrlanda

Danimarka

C Ligi

C Ligi'nde 1 grup 3, 3 grup 4'er takıma ayrılıyor. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.



Grup 1

İskoçya

Arnavutluk

İsrail



Grup 2

Macaristan

Yunanistan

Finlandiya

Estonya



Grup 3

Slovenya

Norveç

Bulgaristan

Güney Kıbrıs



Grup 4

Romanya

Sırbistan

Karadağ

Litvanya



D Ligi



D Ligi'nde 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek.

Grup 1

Gürcistan

Letonya

Kazakistan

Andorra



Grup 2

Beyaz Rusya

Lüksemburg

Moldova

San Marino



Grup 3

Azerbaycan

Faroe Adaları

Malta

Kosova



Grup 4

Makedonya

Ermenistan

Lihtenştayn

Cebelitarık

Avrupa Şampiyonası Finallerine katılma şansı

Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.

Tüm gruplarda EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi maç takvimi ise şu şekilde:



1'inci hafta: 6-8 eylül 2018

2'nci hafta: 9-11 eylül 2018

3'üncü hafta: 11-13 ekim 2018

4'üncü hafta: 14-16 ekim 2018

5'inci hafta: 15-17 kasım 2018

6'ıncı hafta: 18-20 kasım 2018