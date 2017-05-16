UEFA, ülkelerin Şampiyonlar Ligi'ne gönderecekleri takım sayısını açıkladı

İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 6'da yer almayı garantiledi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finalistlerinin netleşmesiyle ülke puanı sıralaması güncellendi.

Ülkelerin, UEFA kulüp organizasyonlarında kaç takımla temsil edileceğini belirleyen sıralamanın ilk 6 basamağı da kesinleşti. Bu doğrultuda, ilk 4'te yer almayı garantileyen İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan, UEFA sıralamasını ilk 3 içinde bitirenler, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 4'er kulüple katılacak. 4. sırayı alacak ülkenin yanı sıra 5. Fransa ve 6. Rusya'dan ise 3'er takım, Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasına katılım hakkı kazanacak.

7'ncilikten 10'unculuğa kadar sıralanan ülkelerden (Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye) de 2'şer ekip Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

UEFA ülke puanı sıralaması, yeni Şampiyonlar Ligi'nde statüsü sebebiyle büyük önem taşıyor. 2018-19 sezonundan itibaren 3 yıllığına yürürlüğe girecek format doğrultusunda, ülke puanı sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan ülkelerin liglerinde ilk 4'e giren kulüpler, eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.