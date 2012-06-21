T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA: Ukrayna-İngiltere maçında verilmeyen golle hata yaptık

Ukrayna-İngiltere maçında verilmeyen golle ilgili UEFA Hakem Koordinatörü Collina itirafta bulundu.

21 Haziran 2012 07:52

İngiltere Ukrayna karşılaşmasında Ukrayna’nın sayılmayan golü ülkede büyük bir hayal kırıklığı yaratırken UEFA’dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.


Milliyet'in haberine göde, UEFA’nın hakem koordinatörü Pierluigi Collina karşılaşmada topun çizgiyi geçmesine rağmen sayılmayan golüyle ilgili olarak “Hata yaptığımızı kabul ediyoruz. Keşke bu hatayı yapmasaydık ama yaptık. Hakemlerin de insan olduğunu unutmamalıyız ve insanlar hata yapar” diye konuştu.

 

Gol çizgisi zorunluluk


FIFA Başkanı Sepp Blatter ise Twitter’dan konuyla ilgili olarak “Artık gol çizgisi teknolojisinin bir alternatif değil bir zorunluluk olduğunu hepimiz gördük” diyerek yine gol çizgisi teknolojisini gündeme getirdi.
EURO 2012’nin ev sahibi Ukrayna’da ise basın Viktor Kassai ve yardımcılarına yüklendi. Ukrayna’nın ünlü spor sitesi Sport.Ua, “Hakem Devic’in golünü çalarak Ukrayna’nın şansını yerle bir etti.

Viktor Kassai ve yardımcıları Ukrayna’nın golünü görmek istemedi” ifadelerini kullanırken Sport-Express gazetesi “Maçın sonucu Ukrayna’nın golünü vermeyen hakemler tarafından değiştirildi. Sadece gol çizgisini izleyen iki hakem yer almasına rağmen bu gerçekleşti” yorumunu yaparken Segodnia gazetesi “bütün bu fazla hakemlere ne gerek var. Aferim UEFA. Muhteşem bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

FIFAUEFAspor2012UkraynaTwitterinsanlarİngiltereViktor Kassai

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24