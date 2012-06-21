UEFA: Ukrayna-İngiltere maçında verilmeyen golle hata yaptık

İngiltere Ukrayna karşılaşmasında Ukrayna’nın sayılmayan golü ülkede büyük bir hayal kırıklığı yaratırken UEFA’dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.



Milliyet'in haberine göde, UEFA’nın hakem koordinatörü Pierluigi Collina karşılaşmada topun çizgiyi geçmesine rağmen sayılmayan golüyle ilgili olarak “Hata yaptığımızı kabul ediyoruz. Keşke bu hatayı yapmasaydık ama yaptık. Hakemlerin de insan olduğunu unutmamalıyız ve insanlar hata yapar” diye konuştu.

Gol çizgisi zorunluluk



FIFA Başkanı Sepp Blatter ise Twitter’dan konuyla ilgili olarak “Artık gol çizgisi teknolojisinin bir alternatif değil bir zorunluluk olduğunu hepimiz gördük” diyerek yine gol çizgisi teknolojisini gündeme getirdi.

EURO 2012’nin ev sahibi Ukrayna’da ise basın Viktor Kassai ve yardımcılarına yüklendi. Ukrayna’nın ünlü spor sitesi Sport.Ua, “Hakem Devic’in golünü çalarak Ukrayna’nın şansını yerle bir etti.

Viktor Kassai ve yardımcıları Ukrayna’nın golünü görmek istemedi” ifadelerini kullanırken Sport-Express gazetesi “Maçın sonucu Ukrayna’nın golünü vermeyen hakemler tarafından değiştirildi. Sadece gol çizgisini izleyen iki hakem yer almasına rağmen bu gerçekleşti” yorumunu yaparken Segodnia gazetesi “bütün bu fazla hakemlere ne gerek var. Aferim UEFA. Muhteşem bir organizasyon” ifadelerini kullandı.