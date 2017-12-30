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Spor

UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı

Galatasaray ilk 20'de yer aldı Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 51'inci, Trabzonspor 113'üncü oldu İSTANBUL, (DHA) UEFA, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı

30 Aralık 2017 22:52

Galatasaray ilk 20\'de yer aldı

Fenerbahçe 47\'nci, Beşiktaş 51\'inci, Trabzonspor 113\'üncü oldu

İSTANBUL, (DHA)

UEFA, Avrupa\'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı.
Sıralamada ilk sırayı son 2 sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid aldı. 2\'nci sırada Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3\'üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu.
Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20\'nci, Fenerbahçe 47\'nci, Beşiktaş 51\'inci, Trabzonspor 113\'üncü sırada yer aldı.
İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:
1 - Real Madrid
2 - Bayern Münih
3 - Barcelona
4 - Manchester United
5 - Juventus
6 - Milan
7 - Benfica
8 - Porto
9 - Liverpool
10 - Arsenal
20 - Galatasaray
47 - Fenerbahçe
51 - Beşiktaş
113 - Trabzonspor

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