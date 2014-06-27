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Spor

UEFA, Trabzonspor’a disiplin soruşturması başlattı

UEFA, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine Trabzonspor hakkında disiplin soruşturması başlattı. Fenerbahçe soruşturmayı Twiter hesabından, web sayfasından ve FB TV’den duyurdu

27 Haziran 2014 16:16

Trabzonspor'un Fenerbahçe 'yi şikayetinin ardından sarı-lacivertliler de Karadeniz temsilcisini UEFA'ya şikayet etti. Fenerbahçe Kulübü'nün twitter hesabı, web sayfası ve FB TV, söz konusu başvuruyu dikkate alan UEFA'nın, Trabzonspor'dan savunma istediği ve 17 Temmuz'da UEFA Disiplin Kurulu'nun bu dosyayı görüşeceğini duyurdu.

Radikal’deki habere göre, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: 

"UEFA, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine, Trabzonspor Kulübü hakkında disiplin soruşturması başlattı. 17 Temmuz’da UEFA Disiplin Kurulu bu dosyayı da görüşecek. UEFA, Trabzonspor Kulübü'ne tebligat göndererek savunmasını istedi."

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