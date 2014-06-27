UEFA, Trabzonspor’a disiplin soruşturması başlattı

Trabzonspor'un Fenerbahçe 'yi şikayetinin ardından sarı-lacivertliler de Karadeniz temsilcisini UEFA'ya şikayet etti. Fenerbahçe Kulübü'nün twitter hesabı, web sayfası ve FB TV, söz konusu başvuruyu dikkate alan UEFA'nın, Trabzonspor'dan savunma istediği ve 17 Temmuz'da UEFA Disiplin Kurulu'nun bu dosyayı görüşeceğini duyurdu.

Radikal’deki habere göre, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"UEFA, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine, Trabzonspor Kulübü hakkında disiplin soruşturması başlattı. 17 Temmuz’da UEFA Disiplin Kurulu bu dosyayı da görüşecek. UEFA, Trabzonspor Kulübü'ne tebligat göndererek savunmasını istedi."