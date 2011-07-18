-UEFA: TFF'YE GÜVENİYORUZ ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili bilgi aldığını bildirdi ve TFF'nin gerekeni en hızlı şekilde yapacağına güvendiğini yineledi. UEFA'nın internet sitesindeki açıklamada, UEFA yetkililerinin bugün İsviçre'nin Nyon kentinde TFF yetkilileriyle biraraya gelerek soruşturmayla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Açıklamada, görüşmede UEFA'nın soruşturmayla ilgili tam olarak bilgilendirildiği ve TFF'nin devlet yetkilileriyle yakın işbirliği içinde atacağı adımların anlatıldığı kaydedildi. UEFA'nın TFF'nin gerekeni en hızlı şekilde yapacağına güvendiğini yinelediği açıklamada, UEFA ve TFF'nin, şikeyle ilgili meselelerde hoşgörü gösterilmemesi kuralına bağlı kalacaklarını teyit ettikleri vurgulandı. Açıklamada, UEFA'nın Avrupa kupalarına katılacak Türk takımlarıyla ilgili tutumunu daha önceki açıklamasında ortaya koyduğu ve bu tutumun değişmediği hatırlatıldı. UEFA'nın 12 Temmuz'daki açıklamasında, şu an soruşturmada adı geçen kulüplerin Avrupa kupalarına alınmaması için neden olmadığı belirtilmişti. TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan ve beraberindeki heyet, bugün Nyon'da UEFA yetkilileriyle biraraya gelmiş, Arıboğan, yaptığı açıklamada, ''UEFA bu süreçte TFF'ye olan güvenini belirtti. UEFA'nın şike konusundaki duyarlılığını biliyoruz. TFF'nin henüz resmi belge ve delillere sahip olmadığını, bu nedenle sürecin hızlanmadığının bilincindeler. Gerekli belge ve delillere sahip olduktan sonra TFF'nin gerekeni yapacağının da farkındalar'' diye konuşmuştu.