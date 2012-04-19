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Spor

UEFA-TFF anlaştı: Şikeye Yunan modeli geliyor

Adı geçen kulüpler için en az 3 yıl Avrupa kupalarından men kararı verilecek ancak bu ceza 5 yıl ertelenecek

19 Nisan 2012 12:51

Şike soruşturması kapsamında UEFA ile birlikte çözüm arayışına giren Türkiye Futbol Federasyonu sona yaklaştı. TFF, Yunanistan’ın Olympiakos Volou takımına verilen cezanın Türk takımları için de uygulanması konusunda UEFA İle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

UEFA kriterlerine göre şike şüphesi dahi takımların bir alt lige düşürülmesi ve Avrupa’daki müsabakalardan men edilmesi cezasını gerektiriyor. Ancak TFF ise, bunun yerine Türk futbolunu rahatlatacak adımlardın atılması için görüşmelerini sürdürüyor.

Üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya varılan taslağa göre, şikeye adı karışan ya da şüpheli takımlar en az 3 yıl Avrupa kupalarından men edilecek. Ancak bu ceza hemen uygulanmayarak 5 yıl ertelenecek.

Kişiler ayrılarak cezalandırılacak BUNA göre; adı şikeye karışan Türk takımları, 5 yıl içinde herhangi bir şike olayına karışmadıkları taktirde söz konusu cezalar tamamen kaldırılacak. Buna karşılık Futbol Federasyonu, şike soruşturmasındaki takımlara gelecek sezona eksi puanla başlama cezası verecek. UEFA, bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı kararlara hiçbir şekilde karışmayacak. TFF’nin ise vereceği kararı 1-1,5 ay içinde açıklaması bekleniyor. Üzerinde büyük ölçüde anlaşıldığı bildirilen kararlarda kişilerle kulüplerin ayrılacağı ve kişilerin cezalandırılacağı bildiriliyor. Bu durumda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın UEFA Kongresi’nde yaptığı konuşmanın büyük etkisi olduğu belirtildi.

Volou örneği nedir? Yunanistan’da geçen sene bahis ve şikeye adı karışan Olimpiyakos Volou ve Kavala takımı, önce ligden düşürülmüş ardından Avrupa kupalarından ihraç edilmişti. Volou Başkanı Achil Beos ve Kavala Kulübü’nün eski sahibi Makis Psomiadis’e ise maçlara bahis yaptıkları için ömür boyu futboldan men cezası verilmişti. UEFA daha sonra Yunanistan’da futbolun zarar görmemesi için Volou’ya verilen 3 yıl Avrupa kupalarından men cezasını da 5 yıl ertelemişti.

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