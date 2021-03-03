UEFA, Süper Şampiyonlar Ligi'nin tanıtımı için İstanbul'a geliyor

UEFA, hayata geçirmek istediği Süper Şampiyonlar Ligi formatı ile ilgili bilgi vermek için Türkiye'ye geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde yapılacak olan toplantı 4 Mart Perşembe günü saat 14:00'te başlayacak.

Bu önemli toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF yöneticileri, Süper Lig kulüp başkanları katılacak. UEFA tarafından ise, UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic, UEFA Kulüp Müsabakaları Yöneticisi Stephane Anselmo toplantıda yer alacak.

Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın bu iki önemli ismi Kulüpler Birliği'ne yeni format ile ilgili bilgi verecek. Öte yandan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye konuyla alakalı bir yazı gönderdi.

Liglerde takım sayıları düşecek

Futbolda yeni projeler hayata geçirmek isteyen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve ekibi, uzun zamandır bu yeni format ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Devler Ligi'ni daha cazip hale getirmek isteyen UEFA, üye federasyonlardan liglerin daha kısalmasını istiyor. UEFA, liglerin 16 ya da 18 takımla oynanmasını talep ediyor.

Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un katılması hedefleniyor

Bir süredir federasyonlarla görüşmelerini sürdüren UEFA, dünya futbolunu yöneten FIFA'nın da desteğini aldı. Özellikle Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un bu yeni formata katılmayı kabul etmesi amaçlanıyor. Yeni formatta gerçekleştirilecek olan turnuvanın isminin Süper Şampiyonlar Ligi olması bekleniyor.