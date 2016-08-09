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Spor

UEFA Süper Kupa sahibini arıyor

UEFA Süper Kupa finalinde iki İspanyol temsilcisi Real Madrid ve Sevilla karşı karşıya geliyor

09 Ağustos 2016 03:25

İki İspanyol takımı Real Madrid ile Sevilla Norveç'in Trondheim kentinde bugün saat 21.45'te UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ile Sevilla, arasındaki maçla, UEFA Süper Kupa tarihinde 6. kez aynı ülke takımları karşı karşıya gelecek.

Bu kupada 1990 yılında İtalyan takımları Milan ile Sampdoria, 1993'te Parma ile Milan, 2006'da İspanyol temsilcileri Sevilla ile Barcelona, 2014'te Real Madrid ile Sevilla ve son olarak da geçen yıl Barcelona ile Sevilla mücadele etti.

Milan, 1990'da Sampdoria'yı 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. 1993'te ise Parma, Milan'ı 0-1 ve 2-0'lık skorlarla geçti.

 

2 yıl önce Real Madrid kazanmıştı

 

Tek maç olarak oynanmaya başlanan 1998 yılından itibaren ise 2006'da Sevilla, Barcelona karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Real Madrid, 2014'teki karşılaşmada Sevilla'yı 2-0 yenerek kupaya uzanırken, geçen yıl ise Barcelona, uzatmalara giden maçta Sevilla'yı 5-4 mağlup etti.

Norveç'in Trondheim kentinde TSİ 21.45'te başlayacak maçta Real Madrid ile Sevilla, 2014 yılındaki UEFA Süper Kupa karşılaşmasının rövanşına çıkacak.

Bu kupada şu ana kadar 4 kez final oynayan Real Madrid, 2014'te Galler'in Cardiff şehrinde oynanan maçta rakibini Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

 

Zidane, hem futbolcu hem teknik adam olarak kupayı kazanan 5. kişi olabilir

 

Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, yarın takımının mücadeleden galibiyet ayrılması halinde, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Diego Simeone ve Luis Enrique'nin ardından bu kupayı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan 5. futbol adamı olacak.

Zidane'ın formasını giydiği Real Madrid, 2002'deki UEFA Süper Kupa maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u 2-0 yenerek bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

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