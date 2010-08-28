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UEFA SÜPER KUPA ATLETİCO MADRİD'İN  ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2010 02:46

-UEFA SÜPER KUPA ATLETİCO MADRİD'İN  ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - UEFA Süper Kupa maçında İspanya'nın Atletico Madrid takımı, İtalya temsilcisi İnter'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Futbolda 36. UEFA Süper Kupa sahibi buldu. Geçen yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu İnter ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Atletico Madrid'i karşı karşıya getiren maçta, İspanya temsilcisi rakibine karşı 2-0 üstünlük sağladı. Monaco'daki 2. Louis Stadı'nda oynanan ve İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Massimo Busacca'nın yönettiği maçta İspanya ekibinin gollerini 62. dakikada Reyes ve 83. dakikada Agüero kaydetti. Öte yandan İnter'de Diego Milito, 90. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

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