UEFA Süper Kupa Arda ve Emreli Atletico Madrid'in

Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ve UEFA kupasını geçen sezon kazanan Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi Falcao'nun müthiş performansıyla sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ikinci kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa maçı, Monaco'daki II. Louis Stadı'nda oynandı. Atletico Madrid 'e galibiyeti getiren golleri 6, 19 ve 45. dakikalarda Radamel Falcao ve 60. dakikada Joao Miranda atarken, Chelsea'nin tek golü 75. dakikada Gary Cahill'den geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Turan , 90 dakika forma giyerken Atletico Madrid 'in 3. golünün de asistini yaptı.

Emre Belözoğlu ise 87. dakikada hat-trick yaparak maçın yıldızı olan Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu. Emre, kısa süre forma giymesine rağmen karşılaşmanın son dakikalarında etkili bir oyun sergiledi. Böylelikle Atletico Madrid tarihinde ikinci kez oynadığı Süper Kupa finalinde 2'de 2 yapmış oldu. İngiliz temsilcisi Chelsea ise bu prestijli kupada ikinci kez finali oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu , maçın ardından sahanın içinde Türk bayrağıyla sevinç yaşadı.

Falcao'dan hat-trick

Atletico Madridli futbolcu Süper Kupa maçında 3 gol atarak hat-trick yapmayı başarırken, Falcao'nun üçüncü golünün pası milli futbolcumuz Arda Turan 'dan geldi. Kolombiyalı futbolcu, maçın 35.dakikasında topa yükselip kafa atsa da top direkten döndü.