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Spor

UEFA soruşturması üzerine Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı açıklamalar

Fenerbahçe, UEFA'nın hakkındaki soruşturmasına ilişkin haberlere ilişkin olarak, 'kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye yönelik niteliksiz bir algı yönetimi girişimi' dedi

31 Mayıs 2014 02:12

Fenerbahçe Spor Kulübü,bu akşam saatletinde gündeme gelen UEFA'nın soruşturma başlattığı haberlerinin üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Amaçlanan Trabzonspor Kulübü'nün, hukuken subuta eren 'teşvik eylemleri' ve bu eylemlerin gerçekleştiğine dair ortaya çıkan kesin deliller tahtında Kulübümüzün gerek UEFA gerekse Türk Ceza Yasaları uyarınca yaptığı ve yapmakta olduğu başvuruların, kamuoyunda uyandıracağı etkiyi ortadan kaldırmak ve kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye yönelik niteliksiz bir algı yönetimi girişimidir” denildi.

Fenerbahçe’nin bu açıklamasına cevap olarak Trabzonspor’un yaptığı açıklamada, UEFA’nın yolladığı soruşturma metnine atıfta bulunarak, “ ‘Doğrudan etkilenen taraf: Fenerbahçe SK’ yazıldığını belirtmek isteriz” denildi.

 

Fenerbahçe: Rutin işleyiş

 

Sarı lacivertli Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Kulübümüz hakkında, UEFA nezdinde disiplin soruşturması açıldığına ve UEFA Disiplin Müfettişi tarafından kulübümüzden savunma talebinde bulunulduğuna dair haber ve yayınlar üzerine iş bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; UEFA'nın uyguladığı prosedür; UEFA'ya yapılan her tür şikayet için uygulanmakta olan rutin işleyiş ve prosedürden farklı olmayıp Trabzonspor'un şikayeti üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilen evraktan ibarettir.

Bununla birlikte büyük bir infialle kamuoyuna servis edilen bu şikayet üzerine Kulübümüzden herhangi bir savunma talebinde bulunulmadığı gibi bu şikayetin ciddiyeti (!) ile orantılı olarak dosya herhangi bir UEFA disiplin müfettişine dahi sevk edilmemiştir.

Doğru ve gerçeği yansıtmayan bilgilerle yaratılmaya çalışılan hezeyanın nedeni, aslında tüm kamuoyunun malumudur…

Amaçlanan: "Trabzonspor Kulübü'nün, hukuken subuta eren 'teşvik eylemleri' ve bu eylemlerin gerçekleştiğine dair ortaya çıkan kesin deliller tahtında Kulübümüzün gerek UEFA gerekse Türk Ceza Yasaları uyarınca yaptığı ve yapmakta olduğu başvuruların, kamuoyunda uyandıracağı etkiyi ortadan kaldırmak ve kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye yönelik niteliksiz bir algı yönetimi girişimidir."

Sonuç olarak; adalet dağıtıcılarının sahte faturaları ile kulüplerinin kendileri tarafından soyulduğunu iddia edenlerin 'futbolda adalet havariliğine soyunmaları' bu mesnetsiz şikayet ve şikayetçilerin ciddiyetini, açıkça ortaya koymaktadır."

 

Trabzonspor: Belirtmek isteriz ki...

 

Trabzonspor Kulübü, "UEFA'dan gelen bildirimin muhatabı olmadığını iddia edenlere cevaben, yazının başlangıcında "Doğrudan etkilenen taraf: Fenerbahçe SK" yazıldığını belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

‘Şike yaptığı kesinleşen suç örgütünün; iş dünyası ve medyadaki etkinliğini kullanarak gerçeği çarpıtma girişimleri 3 Temmuz 2011'den beri dikkatle takip edilmektedir. UEFA'dan gelen bildirimin muhatabı olmadığını iddia edenlere cevaben, yazının başlangıcında "Doğrudan etkilenen taraf: Fenerbahçe SK" yazıldığını belirtmek isteriz. 3 sayfalık bildirimin ilk sayfasının orijinal metnini ve tercümesini kamuoyunun takdirine sunuyoruz.’

 

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