UEFA soruşturma başlattı; Ramos'a ceza yolda!

Juventus'u eleyerek adını Şampiyonyar Ligi'nde üst üste 6. kez yarı finale yazdıran Real Madrid'e kötü haber... Cezalı olduğu karşılaşmada kurallara ihlal ederek, çıkış tüneline gelip maçın ikinci yarısının bir bölümünü burada seyreden eflatun-beyazlı kulübün kaptanı Sergio Ramos'a ceza geliyor.

UEFA'nın başlattığı soruşturma sonucunda deneyimli savunmacıya iki karşılaşmadan men cezası verilebileceği öne sürüldü.

El Mundo Deportivo gazetesindeki habere göre Ramos'un yarı final mücadelesinde takımını yalnız bırakacağı kaydedildi. Ramos maçın son bölümündeki penaltı kararı sonrası çıkış tünelinde Juventus teknik direktörü Allegri ile penaltı polemiğine girmişti.