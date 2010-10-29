-UEFA SIRBİSTAN'IN CEZASINI BELİRLEDİ NYON (A.A) - 29.10.2010 - İtalya Futbol Federasyonu, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) yarıda kalan İtalya-Sırbistan maçında İtalya'yı 3-0 hükmen galip ilan ettiğini duyurdu. Federasyon, UEFA'nın Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 12 Ekimde İtalya'da oynanan ve Sırp taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle yarıda kalan İtalya-Sırbistan maçıyla ilgili kararını açıkladığını bildirdi. UEFA'dan bir sözcü kararın henüz resmileşmediğini söyledi, ancak İtalya Futbol Federasyonunun açıklamasında maçın 3-0 İtalya lehine tescil edilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamaya göre UEFA, Sırbistan'a bir maç seyircisiz oynama cezası da verdi. Sırp taraftarların 2 yıl içinde bir maçta daha olay çıkarması halinde bu ceza 2 maça yükseltilecek. İtalya'ya da böyle bir olayın tekrarı halinde bir maç seyircisiz oynama cezası verilecek. İtalya Futbol Federasyonuna da Sırp taraftarların Cenova'daki maçta stada fişek ve maytap sokmalarının engellenememesi nedeniyle ceza verildiği belirtildi. Kararın ardından İtalya C Grubu'nda 10 puanla liderliğe yükseldi. Sırbistan 6 takımın bulunduğu grupta 4 puanla 5. sırada yer alıyor. 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İtalya ile Sırbistan'ın 12 Ekimde İtalya'nın Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı'nda oynadıkları maç, Sırp taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle karşılaşmanın hakemi tarafından tatil edilmişti.