UEFA Sion'u kupadan attı...

T24 - UEFA, İsviçre'nin FC Sion takımını UEFA Avrupa Ligi'nden ihraç ederek yerine İskoçya'nın Celtic takımını aldı.



UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarında kayıtlı olmayan 5 oyuncu oynattığı gerekçesiyle Celtic tarafından şikayet edilen FC Sion ile ilgili karar verildi. UEFA kurallara uygun hareket etmeyen İsviçre ekibini kupadan attı. FC Sion'un yerine ise Celtic takımı kupaya dahil edildi. Bu 5 oyuncunun Pascal Feindouno, Gabri, Mario Mutsch, Jose Goncalves and Billy Ketkeophomphone olduğu açıklandı.



İki ekip İskoçya'da 0-0 berabere kalmış, rövanşta ise Sion, Celtic'i 3-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne kalmıştı. Kura çekimine de katılan Sion I Grubu'nda Atletico Madrid, Udinese ve Rennes takımlarıyla birlikte yer almıştı. Sion'un devre dışı kalmasıyla zaten zor bir grup olarak değerlendirilen I grubu Celtic'in de gelişiyle tam anlamıyla ateş grubu haline geldi. Celtic ilk maçını 15 Eylül'de Atletico Madrid ile yapacak.



FC Sion'un ise itiraz hakkı bulunuyor.

