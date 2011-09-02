T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA, Sion'u ihraç etti ZÜRİH (A.A)

02 Eylül 2011 23:59

-UEFA, Sion'u ihraç etti ZÜRİH (A.A) - 02.09.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İsviçre'nin Sion takımını UEFA Avrupa Ligi'nden ihraç etti. UEFA'nın kararında, Sion'un İskoçya'nın Celtic takımıyla oynadığı play-off maçlarında oynama izni olmayan 5 oyuncuyu oynattığı ve bu nedenle kupadan men edildiği belirtildi. Kararda, Sion'un Celtic ile oynadığı iki maçta da 3-0 yenik ilan edildiği ifade edildi.  Sion, Celtic ile Glasgow'daki maçta 0-0 berabere kalmış ve İsviçre'de rakibini 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştı.  Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Sion'un transfer döneminin bitmesinin ardından kadrosuna kattığı oyuncuların İsviçre Ligi'nde forma giyebilseler de uluslararası müsabakalarda oynama izinleri bulunmadığını açıklamıştı. UEFA'nın kararına göre, Sion'un yerine Celtic kupada gruplarda mücadele edecek. Celtic, Atletico Madrid (İspanya), Udinese (İtalya) ve Rennes (Fransa) ile (I) Grubunda yer alacak. Sion, karara 3 gün içinde itiraz edebilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24