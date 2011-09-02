-UEFA, Sion'u ihraç etti ZÜRİH (A.A) - 02.09.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İsviçre'nin Sion takımını UEFA Avrupa Ligi'nden ihraç etti. UEFA'nın kararında, Sion'un İskoçya'nın Celtic takımıyla oynadığı play-off maçlarında oynama izni olmayan 5 oyuncuyu oynattığı ve bu nedenle kupadan men edildiği belirtildi. Kararda, Sion'un Celtic ile oynadığı iki maçta da 3-0 yenik ilan edildiği ifade edildi. Sion, Celtic ile Glasgow'daki maçta 0-0 berabere kalmış ve İsviçre'de rakibini 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Sion'un transfer döneminin bitmesinin ardından kadrosuna kattığı oyuncuların İsviçre Ligi'nde forma giyebilseler de uluslararası müsabakalarda oynama izinleri bulunmadığını açıklamıştı. UEFA'nın kararına göre, Sion'un yerine Celtic kupada gruplarda mücadele edecek. Celtic, Atletico Madrid (İspanya), Udinese (İtalya) ve Rennes (Fransa) ile (I) Grubunda yer alacak. Sion, karara 3 gün içinde itiraz edebilecek.